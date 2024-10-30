Вылет самолета рейсом Иркутск-Паттайя задержали на сутки

В аэропорту Иркутска задержали вылет самолета в Паттайю Таиланда. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, подняться в воздух судно должно было еще в 22:20 29 октября, но власти страны назначения не дали разрешения.
— Вылет указанного рейса перенесён на 00:30 31.10.2024. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, — поделились в ведомстве.
Надзорный орган проследит, чтобы туристов снабдили горячей едой и разместили в гостинице. Также идет личный прием пассажиров.