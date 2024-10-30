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Вылет самолета рейсом Иркутск-Паттайя задержали на сутки

Самолет должен был лететь в Таиланд ночью 29 октября.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Иркутска задержали вылет самолета в Паттайю Таиланда. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, подняться в воздух судно должно было еще в 22:20 29 октября, но власти страны назначения не дали разрешения.

— Вылет указанного рейса перенесён на 00:30 31.10.2024. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, — поделились в ведомстве.

Надзорный орган проследит, чтобы туристов снабдили горячей едой и разместили в гостинице. Также идет личный прием пассажиров.