Погодное сумасшествие: Сильный ветер и резкое похолодание на 10 градусов прогнозируют на Кубани

2 ноября, в субботу, на Кубани прогнозируют усиление ветра. Его порывы достигнут 15−20 метров в секунду, а местами и до 25. Несмотря на это, день обещает быть самым теплым на неделе. В дневные часы воздух прогреется до +18…+23 градусов.