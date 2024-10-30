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Погодное сумасшествие: Сильный ветер и резкое похолодание на 10 градусов прогнозируют на Кубани

Ветер с порывами до 25 м/с и похолодание ожидаются на Кубани в конце недели.

Сейчас в Олбани: +14° 6 м/с 88% 762 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Конец октября в Краснодарском крае выдался теплым. Температура вернулась к климатической норме, а столбики термометров поднялись до отметки +19 градусов. Однако прогнозы синоптиков не утешают: на смену теплу в регион придет сильное похолодание.

В ночь с 31 октября на 1 ноября по территории края пройдет фронт с дождем. При этом значительного влияния на температурный фон он не окажет.

2 ноября, в субботу, на Кубани прогнозируют усиление ветра. Его порывы достигнут 15−20 метров в секунду, а местами и до 25. Несмотря на это, день обещает быть самым теплым на неделе. В дневные часы воздух прогреется до +18…+23 градусов.

«Со 2 на 3 ноября через территорию края пройдет следующий холодный фронт. На Кубань он принесет дожди, а в предгорных районах и горах возможны осадки в виде мокрого снега. Температуры значительно понизятся к утру воскресенья», — рассказала «КП»-Кубань" начальник отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Так, 3 ноября ночные температуры в регионе составят +1…+6 градусов, а в юго-восточных предгорных районах понизятся до −1. Днем тоже будет значительно холоднее. Столбики термометров покажут +8…+13 градусов.

4 ноября температуры продолжат снижаться. Ночью температура воздуха составит +2…-3 градуса, в юго-восточных предгорных районах — −2…-7. Дневные температуры ожидаются на уровне +7…+12 градусов. Местами в крае возможны осадки.