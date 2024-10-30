Супруги из Таганрога отметили золотую свадьбу

В Таганроге золотой юбилей совместной жизни отметили Иван и Лидия Лазаревы. Супруги расписались еще в октябре в 1974 года и с тех пор неразлучны, рассказали в местном отделе ЗАГС.
Иван Владимирович и Лидия Борисовна оставили свои подписи в книге почетных юбиляров, а потом обменялись обручальными кольцами и пригласили друг друга на танец.
— Поздравляем пару и благодарим за прекрасный пример. Желаем крепкого здоровья и сил, чтобы была возможность и дальше радовать окружающих своей волшебной историей любви, — написали в группе VK таганрогского отдела ЗАГС.
Напомним, ранее золотую свадьбу отметили Любовь и Николай Щуровы из Цимлянского района.