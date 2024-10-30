«Протопил печь и пошел к автолавке». Жилой дом сгорел из-за загоревшегося матраса в Кировском районе

Под Кировском жилой дом сгорел из-за матраса пока хозяин ходил в автолавку. Подробности рассказали в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.
Сообщается, что 29 октября 2024 года около 16.04 спасателям от местных жителей поступила информация про пожар в доме в деревне Дубцы Кировского района.
«Открытым пламенем горел дом и хозяйственные постройки», — сказано в сообщении.
Удалось установить, что в указанном доме с разрешения хозяина проживал 50-летний мужчина. Днем он протопил печь и пошел к автолавке. Когда он вернулся, что дом горел и был заполнен дымом. На кровати, которая вплотную стояла к печи, горел матрас.
Говорится, что мужчина смог его вытащить на улицу, однако огонь полностью охватил дом. Понимая, что сам он не справится с огнем, жилец дома обратился к местным жителям. Они вызвали МЧС.
По данным ведомства, огонь уничтожил дом, сарай, а также повредил кровлю бани. Уточняется, что никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания называют нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Ранее в Кировске жильцы квартиры выбросили с балкона третьего этажа горящий матрас.
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