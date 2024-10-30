«Протопил печь и пошел к автолавке». Жилой дом сгорел из-за загоревшегося матраса в Кировском районе

Удалось установить, что в указанном доме с разрешения хозяина проживал 50-летний мужчина. Днем он протопил печь и пошел к автолавке. Когда он вернулся, что дом горел и был заполнен дымом. На кровати, которая вплотную стояла к печи, горел матрас.