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«Газоочистное оборудование не работало»: в Красноярске ресурсоснабжающую организацию уличили в загрязнении воздуха

В Красноярске природоохранная прокуратура отреагировала на загрязнение атмосферы котельной ООО УК «Сосны».

Источник: Reuters

Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В связи с введением режима НМУ первой степени опасности специалисты организовали в городе выездные проверочные мероприятия. Очередной рейд показал, что ресурсоснабжающая организация ООО «УК “Сосны” с нарушениями эксплуатирует котельную в Октябрьском районе, которая обеспечивает теплом и горячей водой социальные и жилые объекты.

«На момент проверки газоочистное оборудование не работало, а газопылевые потоки поступали через две дымовые трубы напрямую в атмосферу. Негативное воздействие на окружающую среду определили и лабораторные исследования», — сообщили в ведомстве.

По итогам проверки прокуратура примет меры реагирования и решит вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности.

Напомним, ранее стало известно, что в Красноярске закрыли малоэффективную котельную на Калинина. Сейчас обеспечивать теплом и горячей водой потребителей будет Красноярская ТЭЦ-2. Для этого пришлось пересмотреть существующую схему теплоснабжения Октябрьского района.

экология