«Газоочистное оборудование не работало»: в Красноярске ресурсоснабжающую организацию уличили в загрязнении воздуха

В связи с введением режима НМУ первой степени опасности специалисты организовали в городе выездные проверочные мероприятия. Очередной рейд показал, что ресурсоснабжающая организация ООО «УК “Сосны” с нарушениями эксплуатирует котельную в Октябрьском районе, которая обеспечивает теплом и горячей водой социальные и жилые объекты.