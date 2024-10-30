«Газоочистное оборудование не работало»: в Красноярске ресурсоснабжающую организацию уличили в загрязнении воздуха

Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
В связи с введением режима НМУ первой степени опасности специалисты организовали в городе выездные проверочные мероприятия. Очередной рейд показал, что ресурсоснабжающая организация ООО «УК “Сосны” с нарушениями эксплуатирует котельную в Октябрьском районе, которая обеспечивает теплом и горячей водой социальные и жилые объекты.
«На момент проверки газоочистное оборудование не работало, а газопылевые потоки поступали через две дымовые трубы напрямую в атмосферу. Негативное воздействие на окружающую среду определили и лабораторные исследования», — сообщили в ведомстве.
По итогам проверки прокуратура примет меры реагирования и решит вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности.
Напомним, ранее стало известно, что в Красноярске закрыли малоэффективную котельную на Калинина. Сейчас обеспечивать теплом и горячей водой потребителей будет Красноярская ТЭЦ-2. Для этого пришлось пересмотреть существующую схему теплоснабжения Октябрьского района.