Из группы Primus ушел барабанщик Тим Herb Александр

Американский альт-метал-коллектив Primus в своих соцсетях рассказал, что команду неожиданно покинул ударник Тим Herb Александр. Он работал с группой с 1989 года.
Как сообщили артисты, коллега написал им на электронную почту 17 октября, уведомив о своем решении. После нескольких попыток связаться с Тимом тот добавил лишь, что потерял «страсть к игре» в Primus.
На предстоящем концерте в Доминиканской Республике c музыкантами выступит барабанщик Tool Дэнни Кэри. Также в 2025-м коллектив начнет поиски «лучшего ударника в мире».
Ранее стало известно, что металкор-команду As I Lay Dying оставили три участника.