В Петербурге откроют четыре автостанции для рейсов в Москву и Белоруссию

Четыре новых остановочных пункта для межрегиональных и международных автобусных перевозок откроют в первом квартале 2025 года. Их соответствующее оборудуют и внесут в реестр министерства транспорта РФ.
Сейчас в Петербурге всего одна автостанция, которая отвечает требованиям Минтранса — вокзал на Обводном канале. Оттуда отправляется 88 маршрутов: 63 межрегиональных и 25 международных.
Сначала остановки будут промежуточными на маршрутах между автовокзалом и конечными пунктами. В дальнейшем от них запустят рейсы до Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, Москвы и Белоруссии.
Планируется создание еще одной автостанции у метро «Шушары».