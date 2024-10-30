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В Петербурге откроют четыре автостанции для рейсов в Москву и Белоруссию

У аэропорта Пулково, а также у метро «Балтийская», «Московская» и «Автово» откроют остановки для междугородних автобусов. Об этом сообщили в Смольном.

Четыре новых остановочных пункта для межрегиональных и международных автобусных перевозок откроют в первом квартале 2025 года. Их соответствующее оборудуют и внесут в реестр министерства транспорта РФ.

Сейчас в Петербурге всего одна автостанция, которая отвечает требованиям Минтранса — вокзал на Обводном канале. Оттуда отправляется 88 маршрутов: 63 межрегиональных и 25 международных.

Сначала остановки будут промежуточными на маршрутах между автовокзалом и конечными пунктами. В дальнейшем от них запустят рейсы до Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, Москвы и Белоруссии.

Планируется создание еще одной автостанции у метро «Шушары».