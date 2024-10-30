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В кафе аэропорта Братск торговали «просрочкой»

Нарушения выявил транспортный прокурор.

Источник: Комсомольская правда

Транспортный прокурор нашел нарушения в работе кафе аэровокзала. Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, одно из заведений в аэропорту Братска торговало просроченными продуктами.

— На них отсутствовала информация об изготовителе, условиях хранения и сроках годности. По постановлениям транспортного прокурора директор комбината общественного питания авиапредприятия привлечен к административной ответственности, ему назначены наказания в виде штрафов, — пояснили в ведомстве.

Также всю «просрочку» забрали из кафе и уничтожили. За соблюдением прав пассажиров регулярно следят в надзорном органе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска задержали вылет рейса в Таиланд. Власти страны не дали соответствующее разрешение.

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