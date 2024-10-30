В кафе аэропорта Братск торговали «просрочкой»

— На них отсутствовала информация об изготовителе, условиях хранения и сроках годности. По постановлениям транспортного прокурора директор комбината общественного питания авиапредприятия привлечен к административной ответственности, ему назначены наказания в виде штрафов, — пояснили в ведомстве.