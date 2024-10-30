Билетная касса в Тольятти с 26 октября стала работать без выходных

Режим работы пригородной билетной кассы на станции Тольятти с 26 октября изменился. Теперь она работает без выходных, семь дней в неделю.
— Установлен режим работы ежедневно с 09.00 до 21.00, — сообщила пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании.
У кассы есть и перерыв, но он стал значительно меньше. Касса будет временно закрываться каждый день с 12.30 до 13.30.
Ранее, с 22 октября, касса в Тольятти не работала по четвергам и пятницам. Купить билеты можно было во все остальные дни с 09.00 до 21.00, за исключением перерыва с 11.30 до 15.30.