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Билетная касса в Тольятти с 26 октября стала работать без выходных

В Самарской области изменился режим работы одной из билетных касс.

Источник: Комсомольская правда

Режим работы пригородной билетной кассы на станции Тольятти с 26 октября изменился. Теперь она работает без выходных, семь дней в неделю.

— Установлен режим работы ежедневно с 09.00 до 21.00, — сообщила пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании.

У кассы есть и перерыв, но он стал значительно меньше. Касса будет временно закрываться каждый день с 12.30 до 13.30.

Ранее, с 22 октября, касса в Тольятти не работала по четвергам и пятницам. Купить билеты можно было во все остальные дни с 09.00 до 21.00, за исключением перерыва с 11.30 до 15.30.