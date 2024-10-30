Завершен ремонт участка трассы Братск — Усть-Илимск

В целом длинна дороги от Братска до Усть-Илимска составляет почти 250 километров и она входит в сеть опорных дорог РФ. Капитальный ремонт трассы ведется с 2019 года, за это время успели привести в порядок уже 14 участков общей протяженностью более 70 километров. Кроме того, на некоторых участках проводится замена покрытия — такие работы в этом году проводились как в Братском, так и в Усть-Илимском районах, через которые пролегает автодорога.