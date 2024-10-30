Завершен ремонт участка трассы Братск — Усть-Илимск

В Иркутской области завершили ремонт участка трассы Братск-Усть-Илимск с 160 по 164 километр. Его приводили в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
— Завершение ремонта участка автодороги Братск — Усть-Илимск — это прекрасная новость и для меня, и для десятков тысяч жителей Усть-Илимского района, — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Глава региона отметил, что лично знает о состоянии данной дороги, поскольку неоднократно проезжал по этому направлению в своих рабочих поездках по территориям региона.
Работы на данном участке проводили сотрудники Дорожной службы региона: уложено новое основание из скального грунта, отремонтированы водопропускные трубы, уложено два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, на этой же трассе был отремонтирован мост через реку Бурдой протяженностью 50 метров.
— Специалисты отремонтировали береговые и промежуточные опоры, проезжую часть, деформационные швы, восстановили водоотвод, укрепили конусы камнем, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
В целом длинна дороги от Братска до Усть-Илимска составляет почти 250 километров и она входит в сеть опорных дорог РФ. Капитальный ремонт трассы ведется с 2019 года, за это время успели привести в порядок уже 14 участков общей протяженностью более 70 километров. Кроме того, на некоторых участках проводится замена покрытия — такие работы в этом году проводились как в Братском, так и в Усть-Илимском районах, через которые пролегает автодорога.
Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что в областном центре открылась выставка достижений сельскохозяйственных предприятий Сибири «Агропромышленная неделя», организованная областным минсельхозом. Она продлится до 2 ноября.