Новыми обитателями казанского зооботсада стали 180 карпов кои

В Казанском зооботсаду появилось 180 карпов кои. Ими заселили ров павильона «Слоновник».
Стаю рыб привезли в столицу Татарстана накануне ночью из зоопарка Нижнего Новгорода. Новые обитатели сейчас проходят адаптацию.
«Ответственно заявляем, что в пути ни одна рыбка не пострадала, все прибыли в целости и сохранности», — сообщили в пресс-службе учреждения.
Ранее сообщалось, что в зооботсаду «Река Замбези» во второй раз за год родилась зебра. Малышка с рыжеватым окрасом появилась на свет 23 сентября.