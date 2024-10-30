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Штормовой ветер накроет Ростовскую область в конце октября

Жителей Ростовской области предупредили о штормовом ветре в последний день октября.

Источник: Комсомольская правда

Сильный и штормовой ветер ожидаются в Ростовской области в конце октября. Об этом говорится в метеобюллетене синоптиков.

По прогнозу, 31 октября ветер будет западным и юго-западным с переходом днем на северо-западный. В среднем ожидается 6−11 м/с, но временами порывы могут достигать 15−20 м/с, или по-другому до 54−72 км/ч, как пишут некоторые СМИ.

Ночная температура воздуха в указанный период должна составлять +4−9, при прояснениях обещают до +1 градуса. Днем ожидается +8−13, по югу — до +15 градусов. Местами возможны небольшие и умеренные осадки.