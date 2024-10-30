Штормовой ветер накроет Ростовскую область в конце октября

По прогнозу, 31 октября ветер будет западным и юго-западным с переходом днем на северо-западный. В среднем ожидается 6−11 м/с, но временами порывы могут достигать 15−20 м/с, или по-другому до 54−72 км/ч, как пишут некоторые СМИ.