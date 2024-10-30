Белорус хотел продать милицейскую форму и пошел под суд

В Гомельской области прошел суд за попытку продажи милицейской формы. Подробности рассказали в телеграм-канале «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Так, правоохранители во время мониторинга нашли в интернете четыре объявления о продаже форменных рубашек, брюк и куртки сотрудника милиции. Деятельность продавца была пресечена в ходе контрольной закупки.
Выяснилось, что продать в сети комплект милицейской формы попытался житель Светлогорска. Мужчину привлекли к ответственности за незаконную реализацию форменной одежды сотрудника милиции.
Дело рассматривали в экономическом суде Гомельской области.
— Продавец пояснил, что не знал о том, что реализация форменной одежды является противозаконной, — сообщили в пресс-службе.
Вместе с тем своими действиями фигурант нарушил декрет президента (№ 9 от 17 марта 1997-го), согласно которому изготовление и реализация установленной формы одежды осуществляется исключительно по заказам Минобороны, МВД, КГБ, Госпогранкомитета и других воинских формирований и военизированных организаций.
Мужчину за незаконную реализацию форменной одежды сотрудника милиции наказали штрафом (ч.1 ст. 24.28 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях), также у него конфисковали милицейскую форму.
Судебное постановление вступило в законную силу.
Тем временем гомельчанка перевела мошенникам 120 тысяч рублей из-за уловки с паспортными данными: «Продала машину, взяла кредиты и вывела деньги со счета организации».