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Электричество частично отключилось в Октябрьском районе Иркутска

Специалисты выехали на место для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Октябрьском районе Иркутска частично отключили электроэнергию по ряду адресов сегодня, 30 октября, в 17:03. Как уточняют энергетики, без света остались часть домов на улицах Советская, 4-я Советская, 6-я Советская, Александра Невского, Партизанская, Трилиссера, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал «СВЕТ38».

Специалисты бригады «Южных электрических сетей» выехали на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 20:00.

ЖКХ