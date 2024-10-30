Электричество частично отключилось в Октябрьском районе Иркутска

В Октябрьском районе Иркутска частично отключили электроэнергию по ряду адресов сегодня, 30 октября, в 17:03. Как уточняют энергетики, без света остались часть домов на улицах Советская, 4-я Советская, 6-я Советская, Александра Невского, Партизанская, Трилиссера, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал «СВЕТ38».
Специалисты бригады «Южных электрических сетей» выехали на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 20:00.