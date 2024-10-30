Новая трамвайная линия свяжет Купчино и Славянку в Петербурге в 2026 году

Сегодня, 30 октября, на заседании Законодательного собрания Петербурга стали известны подробности о реализации трамвайной линии «Купчино-Шушары-Славянка». Вице-губернатор города Николай Линченко рассказал, что линия от Купчино до Шушар дойдет в 2025 году, до Славянки — в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.