Новая трамвайная линия свяжет Купчино и Славянку в Петербурге в 2026 году

Сегодня, 30 октября, на заседании Законодательного собрания Петербурга стали известны подробности о реализации трамвайной линии «Купчино-Шушары-Славянка». Вице-губернатор города Николай Линченко рассказал, что линия от Купчино до Шушар дойдет в 2025 году, до Славянки — в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Ресурсов для строительства достаточно, а сроки завершения проекта остаются прежними, — отметил Линченко.
Власти Северной столицы добавили, что на протяжении следующих двух лет на строительство трамвайной линии город выделит 5,5 миллиарда рублей, предусмотренные в Адресной инвестиционной программе. Основное же финансирование идет за счет инвестора, вклад которого превысит 30 миллиардов рублей.
Напомним, сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что строительные работы на станции метро «Горный институт» завершат до конца 2024 года. Она станет одной из самых глубоких подземок в городе на Неве, ведь ее возводят на глубине 70 метров.