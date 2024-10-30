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МЧС предупредило о снеге в Нижегородской области 31 октября и 1 ноября

В регионе ожидаются мокрый снег, дожди и сильный ветер.

Сейчас в Олбани: +14° 3 м/с 88% 761 мм рт. ст. +8°

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупредило об ухудшении погодных условий в регионе с 31 октября по 5 ноября.

31 октября и 1 ноября ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, и понижение температуры до −4 градусов. В связи с этим на дорогах ухудшится видимость. Ночью и утром местами по региону ожидается гололедица.

«2−5 ноября мокрый снег, снег, гололедица, установление временного снежного покрова. Порывы ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении.

В эти дни температура воздуха опуститься до −6 градусов ночью.

В связи с прогнозом нижегородцам следует ограничить использование автотранспорта, а также соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Ранее об ухудшении погоды в Нижнем Новгороде в конце октября заявил синоптик Евгений Тишковец.