МЧС предупредило о снеге в Нижегородской области 31 октября и 1 ноября

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупредило об ухудшении погодных условий в регионе с 31 октября по 5 ноября.
31 октября и 1 ноября ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, и понижение температуры до −4 градусов. В связи с этим на дорогах ухудшится видимость. Ночью и утром местами по региону ожидается гололедица.
«2−5 ноября мокрый снег, снег, гололедица, установление временного снежного покрова. Порывы ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении.
В эти дни температура воздуха опуститься до −6 градусов ночью.
В связи с прогнозом нижегородцам следует ограничить использование автотранспорта, а также соблюдать правила пожарной безопасности в быту.
Ранее об ухудшении погоды в Нижнем Новгороде в конце октября заявил синоптик Евгений Тишковец.