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«Ничем помочь не могут»: Так ответили мошенники ростовчанину, который перевел им миллионы рублей

Ростовчанин перевел пять миллионов рублей мошенникам, чтобы помочь сыну.

Источник: Комсомольская правда

— Ничем помочь не могут, — так ответили мошенники ростовчанину после того, как он перевел им миллионы рублей. В итоге обманутый 46-летний мужчина пришел в полицию писать заявление.

О подробностях дела сообщили в донском главке.

«ОНИ ОБЕЩАЛИ МНЕ».

— Мужчина находился на территории другого государства у своего сына, которому он собрался материально помочь, — рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области.

Вот только для того, чтобы осуществить денежную операцию, понадобилась услуга по конвертации денежных средств. Финансы нужно было перевести с отечественной валюту в иностранную.

В итоге, отец через мессенджеры нашел тех, кто мог бы ему помочь. Посредники жили на территории того же государства. И ростовчанин встретился с ними.

— Они обещали мне, что после того, как я сделаю рублевые переводы на банковские карты их доверенных лиц, проживающих в России, они передадут наличные моему сыну, — вспоминает мужчина.

ДО 10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.

После чего ростовчанин вернулся домой в донскую столицу. А новые знакомые через тот же мессенджер прислали ему имена и телефоны людей, которым отзывчивый отец и должен был перечислить деньги.

В общей сложности родитель перевел им почти пять (!) миллионов рублей. Однако его сын из них не получил ни копейки.

— Я стал созваниваться с людьми, с которыми был на связи, но мне сказали, что ничем помочь не могут. Только тогда я понял, что попался на уловки мошенников, — вздыхает ростовчанин.

Известно, что полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». И сейчас ищут преступников. Им грозит до 10 лет лишения свободы и миллионный штраф.

— Необходимо быть бдительными и осторожными при конвертации денежных средств, — напомнили остальным в полиции. — Не доверяйте незнакомым лицам, предлагающие свои услуги в этом вопросе. Для вашей безопасности всегда обращайтесь к проверенным и лицензированным финансовым учреждениям. Это поможет избежать неприятностей и сохранить ваши деньги в безопасности.