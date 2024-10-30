«Часть двигателя отвалилась еще во время взлета»: удивительные истории победительницы международного конкурса стюардесс

— Не ждите от меня истории того, что, мол, я всю жизнь хотела стать бортпроводницей и вот моя мечта сбылась — смеясь, предупреждает наша героиня. — Ее не будет.
28-летняя Марина Гулевич родом из Братска Иркутской области. К работе приучала себя еще с подросткового возраста: выступала на различных корпоративах. А первые заработанные деньги тратила на путешествия: самостоятельно оплачивала себе отдых в Иркутске, Красноярске, в лагерях на Байкале.
28-летняя Марина Гулевич родом из Братска Иркутской области. К работе приучала себя еще с подросткового возраста. Фото: из личного архива героини публикации.
— Мысль о том, что я могу бывать в разных городах и при этом оплачивать все расходы, меня очень привлекала, — рассказывает Марина Гулевич. — Поэтому еще в старших классах решила, что в этом мне может помочь профессия бортпроводника. Я прямо выбрала ее по критериям желаемой работы. Никогда не хотела сидеть на одном месте и иметь нормированный график. А еще я люблю знакомиться и общаться с разными людьми.
«Везите меня в штаты!».
Марина признается, что за несколько лет работы она нередко сталкивалась с различными и удивительными ситуациями на борту самолета.
— Однажды мы летели из Москвы в Кубу. Среди пассажиров была беременная женщина арабского происхождения. Самолет уже летел над Атлантическим океаном, как вдруг у нее начались роды. Повезло, что на борту находился акушер!
Экипаж начал оказывать женщине необходимую помощь: ее довели до хвостовой части самолета и положили на пол. Бортпроводники подавали врачу необходимое — салфетки, горячую воду, медикаменты. А в это время пилоты совершали экстренную посадку. Ближайший аэропорт был в Канаде.
За несколько лет работы Марина нередко сталкивалась с различными и удивительными ситуациями на борту самолета. Фото: из личного архива героини публикации.
— Мы приземлились и пассажирку госпитализировали до начала родов. Как я позже узнала, все это было запланировано. У иностранок это частая практика. Находясь на последних сроках беременности, они покупают билет на межатлантический рейс, а перед посадкой принимают специальные препараты, которые вызывают роды. Это делается для того, чтобы родившийся ребенок получил зарубежное гражданство. Но когда та женщина узнала, что мы приземлились в Канаде, она очень возмущалась, что не хочет рожать в этой стране. Требовала, чтобы полетели в США (смеется).
«Часть двигателя осталась на земле».
Эта история произошла спустя четыре года, когда Марина уже работала старшим бортпроводником. Рейс Москва-Ставрополь. Полупустой салон. Самолет только оторвался от земли и начал набирать высоту, как вдруг загорелись лампочки вызова экипажа.
— Пассажиры заметили, что разваливается двигатель самолета. Я бросилась к иллюминатору. Действительно, капота двигателя не было, а вместо него виднелись открытые микросхемы и разные детали. Но дыма и огня не было.
Марина вместе с коллегами начали успокаивать пассажиров. Пилоты тем временем вернулись в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Как выяснилось, механики плохо закрепили капот. Позже экипаж узнал, что после вылета их самолета вся взлетно-посадочная полоса была в деталях крылатой машины…
100 тысяч рублей на чаевые.
Спустя шесть лет сибирячка решила, что ей требуются перемены и карьерный рост, поэтому она перешла в авиакомпанию, которая работает с бизнес-джетами. На таких авиалайнерах летают до 14 пассажиров. Чаще всего это бизнесмены, политики, известные люди. Стоимость перелета составляет несколько миллионов рублей.
— В салоне я работаю одна. Готовлю самолет к рейсу, провожу уборку, заказываю еду в лучших ресторанах, бронирую номера в гостиницах, даже устраиваю вечеринки. Бытует мнение, что если пассажиры платят большие деньги за перелет, то значит они обращаются с экипажем как с прислугой и вытворяют все, что им только захочется. Но это заблуждение. Чаще всего это очень интеллигентные и вежливые люди, которым даже не нужно напоминать о правилах безопасности.
Спустя шесть лет сибирячка решила, что ей требуются перемены и карьерный рост, поэтому она перешла в авиакомпанию, которая работает с бизнес-джетами. Фото: из личного архива героини публикации.
В благодарность за работу пассажиры бизнес-джетов часто оставляют бортпроводникам чаевые. Однажды после перелета Марина получила крупную сумму — 100 тысяч рублей!
Получила две короны.
В начале 2024 года руководство авиакомпании предложило Марине подать заявку на участие в международном конкурсе «Топ стюардесс». Каждый год в нем соревнуются самые яркие представительницы этой профессии.
Марина подумала, а почему бы и нет? И была очень рада тому, что выбрали именно ее. Сибирячка прошла кастинг, отборочные туры и выступила в полуфинале. Это знание аварийного оборудования, сервиса, английского языка, правила оказания медицинской помощи.
Финал состоялся 23 октября в Москве. За титул самой красивой стюардессы поборолись 32 участницы. Шесть из них — в категории «Королева бизнес-авиации». Каждая из девушек должна была творчески проявить себя на сцене.
— Темой конкурса была «Семья». Я представила сценку с танцевальным номером, в которой рассказала о двух моих семьях — той, где я живу вместе с мужем, и моей второй — авиационной. А соединяет их бумажный самолетик. Руководство авиакомпании полностью взяло на себя расходы по подготовке к конкурсу. Мне помогала целая команда: сценарист, хореограф, танцоры, видеомонтажер, куратор. Я очень благодарна за это!
Поболеть за сибирячку пришли близкие люди: муж, его родители, друзья и несколько сотрудников авиакомпании, которые находились в тот момент в столице.
— На финале произошел интересный момент. Когда пришло время объявлять имена победителей, организаторы начали с вручения корон в небольших номинациях. И мне почему-то всегда казалось, что, если участница побеждает в одной номинации, то она уже не борется за главную победу. И тут в самой первой номинации, от спонсоров, объявляют мою фамилию. Мне вручили корону. Я стояла в смешанных чувствах. Конечно, была рада, что меня отметили, но при этом понимала, что основной короны мне уже не видать…
Поболеть за сибирячку пришли близкие люди: муж, его родители, друзья и несколько сотрудников авиакомпании, которые находились в тот момент в столице. Фото: из личного архива героини публикации.
И тут, через некоторое время, неожиданно ведущие объявили:
— Победительницей в направлении «Королева бизнес-авиации» становится Марина Гулевич!
Девушка признается, что была невероятно рада. В качестве подарков Марина получила сертификат на курс повышения квалификации, публикацию и разворот национального авиационного журнала, и, конечно, же корону победительницы.
— Участие в конкурсе дало мне личностный рост, много новых эмоций, знакомств. Это настоящее преодоление себя. Корону храню пока на полочке. Рада, что смогу показать ее своим будущим детям!