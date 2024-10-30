«Часть двигателя отвалилась еще во время взлета»: удивительные истории победительницы международного конкурса стюардесс

— Мы приземлились и пассажирку госпитализировали до начала родов. Как я позже узнала, все это было запланировано. У иностранок это частая практика. Находясь на последних сроках беременности, они покупают билет на межатлантический рейс, а перед посадкой принимают специальные препараты, которые вызывают роды. Это делается для того, чтобы родившийся ребенок получил зарубежное гражданство. Но когда та женщина узнала, что мы приземлились в Канаде, она очень возмущалась, что не хочет рожать в этой стране. Требовала, чтобы полетели в США (смеется).