В Краснодаре на ярмарке выходного дня нашли опасную продукцию. Об этом сообщили в южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Специалисты ведомства проверили товары на ярмарках 26 октября. На двух торговых площадках по улицам Дзержинского, 213 и Дунаевского, участок 15 найдены нарушения.
У шести продавцов в холодильниках и на прилавках лежали мясо, молочка и яйца. При этом у продуктов не было маркировки с информацией о дате выработки, сроках годности и производителе.
«Указанная продукция признается некачественной и опасной. В случае ее употребления в пищу человеком несет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. По факту нарушений объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.