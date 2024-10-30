Гендиректор ОНПЗ рассказал о подготовке кадрового резерва для предприятия

Руководитель ОНПЗ Олег Белявский рассказал, как происходит подготовка специалистов и что даст предприятию участие в новом проекте «Профессионалитет».
ОНПЗ проводит работу по подготовке молодых специалистов на системной основе. С 2014 года на заводе реализуется профориентационная программа «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». В ней участвуют 13 учебных заведений Омска, партнеров предприятия. В этом году ОНПЗ подключился к федеральному проекту «Профессионалитет» по подготовке специалистов рабочих профессий. Первой площадкой для проекта станет Омский промышленно-экономический колледж.
«Это учебное заведение подало заявку на участие в федеральном проекте и получило грант Министерства просвещения РФ. “Газпром нефть” выступила в поддержку колледжа и стала опорным работодателем, что гарантирует трудоустройство в дочерние предприятия компании. Соглашение, подписанное в июле 2024 года, предоставляет доступ к образовательным программам “Профессионалитета” также студентам других учебных заведений: Омского авиационного колледжа имени Жуковского и Омского монтажного техникума. Отмечу, что обучение будет бесплатным. По окончании студенты могут трудоустроиться на предприятия “Газпром нефти”, в том числе и на Омский НПЗ», — сказал Олег Белявский.
Он также добавил, что по программе можно получить самые востребованные на ОНПЗ профессии. Это оператор технологических установок, слесарь по их ремонту, машинист компрессорных установок. Также генеральный директор напомнил о высоких зарплатных перспективах для этих специалистов.
«Мы хотим быть лучшим предприятием в регионе для начала карьеры молодых специалистов и поэтому предлагаем привлекательные условия. За последние пять лет зарплата выпускника колледжа, скажем, оператора 3-го разряда на ОНПЗ выросла на 50%. И что важно — уже через пару лет оплата труда молодого специалиста может вырасти еще процентов на 70−80, если сотрудник успешно сдает квалификационные экзамены и повышает разряд», — отметил гендиректор Омского НПЗ.
ОНПЗ ежегодно может трудоустроить до 150 выпускников сузов и вузов. За последние пять лет на предприятие были приняты около 400 молодых специалистов.