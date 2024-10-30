Эксперты заявили, что выбросы СО2 в Восточной Сибири продлили Пермское вымирание

Для раскрытия причин длительного восстановления флоры и фауны после Пермского вымирания Блэк и его коллеги создали компьютерную модель недр Земли в окрестностях Восточной Сибири, при помощи которой ученые просчитали то, как менялась их структура и взаимодействия с поверхностью до и после начала излияний магмы. Эти расчеты неожиданно показали, что выбросы СО2 и прочих парниковых газов продолжались в этом регионе планете на протяжении нескольких миллионов лет после того, как излияния магмы завершились.