Эксперты заявили, что выбросы СО2 в Восточной Сибири продлили Пермское вымирание

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Аномально долгое восстановление флоры и фауны Земли после Пермского массового вымирания можно объяснить тем, что температуры на планете снижались очень медленно из-за того, что вулканические регионы на территории современной Восточной Сибири несколько миллионов лет продолжали выбрасывать парниковые газы и после завершения излияний магмы. Об этом сообщила пресс-служба американского Университета Ратгерс.
«Нам удалось выявить скрытый источник выбросов СО2 в те моменты истории Земли, когда климат на планете резко теплел и оставался необычно теплым на протяжении аномально долгого времени. Это объясняет то, почему природный “термостат” не работал несколько миллионов лет во время Пермского вымирания и в первые несколько миллионов лет после него», — пояснил доцент Университета Ратгерс (США) Бенджамин Блэк, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают Блэк и его коллеги, Пермское вымирание считается самым серьезным катаклизмом в истории многоклеточной жизни на нашей планете. Эта катастрофа, произошедшая примерно 252 млн лет назад, уничтожила 83% родов всех живых существ, населявших планету, в том числе звероящеров и множества морских животных. Как считают геологи, Пермское вымирание было спровоцировано массовыми излияниями магмы на территории современной Восточной Сибири.
Результаты выбросов магмы.
Данные излияния привели к попаданию в атмосферу гигантских количеств парниковых газов, что резко повысило температуры на Земле и сделало значительную часть суши, а также верхние прослойки первичного океана непригодными для обитания крупных представителей фауны, а также значительной части флоры. Подобные неблагоприятные для жизни климатические условия сохранялись на Земле на протяжении порядка пяти миллионов лет, причины чего вызывают споры среди палеонтологов и палеоклиматологов.
Для раскрытия причин длительного восстановления флоры и фауны после Пермского вымирания Блэк и его коллеги создали компьютерную модель недр Земли в окрестностях Восточной Сибири, при помощи которой ученые просчитали то, как менялась их структура и взаимодействия с поверхностью до и после начала излияний магмы. Эти расчеты неожиданно показали, что выбросы СО2 и прочих парниковых газов продолжались в этом регионе планете на протяжении нескольких миллионов лет после того, как излияния магмы завершились.
Схожие процессы, как отмечают ученые, могли замедлять восстановление климата, флоры и фауны Земли и во время других массовых вымираний животных. В их число входит знаменитое мел-палеогеновое вымирание, уничтожившее динозавров и сопровождавшееся излияниями магмы на плоскогорье Декан в современной Индии, а также триасово-юрское вымирание, произошедшее 201 млн лет назад. В прошлом, ученые не могли объяснить масштабы и продолжительность этих катаклизмов, что стало возможным после открытия данного скрытого источника выбросов СО2, подытожили исследователи.