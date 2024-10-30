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Под мостом на острове Канта начали строить кинотеатр

Рабочие уже сформировали фундамент.

В Калининграде на острове Канта начали строительство общественного кинотеатра. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Кафедрального собора. Отмечается, что рабочие уже сформировали фундамент будущего кинотеатра.

Ранее о планах создать общественное пространство под мостом говорил директор Кафедрального собора Григорий Хуциев.

— Мы ставим большой экран. Там будет небольшая сцена и человек 100 комфортно сидящих зрителей. Там будут показывать артхаусное кино, там будут проходить концерты молодых музыкантов. Это будет содержательная зона.

сказал Григорий Хуциев

Он также отметил, что на экране могут показывать фильмы в рамках фестиваля «Короче».

Сроки завершения строительства не называют.

строительство
кино