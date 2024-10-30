Под мостом на острове Канта начали строить кинотеатр

В Калининграде на острове Канта начали строительство общественного кинотеатра. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Кафедрального собора. Отмечается, что рабочие уже сформировали фундамент будущего кинотеатра.
Ранее о планах создать общественное пространство под мостом говорил директор Кафедрального собора Григорий Хуциев.
— Мы ставим большой экран. Там будет небольшая сцена и человек 100 комфортно сидящих зрителей. Там будут показывать артхаусное кино, там будут проходить концерты молодых музыкантов. Это будет содержательная зона.
Он также отметил, что на экране могут показывать фильмы в рамках фестиваля «Короче».
Сроки завершения строительства не называют.