Расскажут о стачке 1902 года и исполнят хиты Пахмутовой: Как отметят День народного единства 4 ноября в Ростове

День народного единства в Ростове-на-Дону 4 ноября 2024 отметят скромно, но интересно. Молодой государственный праздник отпразднуют в самых разных районах города. Рассказываем подробно, куда можно сходить семьей или с друзьями на праздник.
4 ноября в России вспоминают победу народа над вторжением интервентов в 1612 году. Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
КОНЦЕРТЫ.
Филармония.
Что: «Романтическая симфония», 6+.
Когда: 3 ноября, 12:00.
Что: «Звездные имена» в исполнении оркестра русских народных инструментов «Дон», 6+.
Когда: 3 ноября, 18:00.
Что: «Русский праздник» — программа, посвященная творчеству композитора Александры Пахмутовой, 6+.
Когда: 3 ноября, 18:00.
Что: «Ночь искусств» — джаз и блюз, 12+.
Когда: 4 ноября, 19:00.
Джаз-клуб «Эссе».
Что: Биг-бэнд Антона Глухова, 12+.
Когда: 3 ноября, 20:00.
Что: Jazz Papa Band, 6+.
Когда: 4 ноября, 20:00.
Конгресс-холл ДГТУ.
Что: Ирина Круг с программой «Мы с тобой», шансон, 12+.
Когда: 3 ноября, 19:00.
СПЕКТАКЛИ.
Театр драмы им. Горького.
Что: Комедия «Заходите, раз пришли», 12+.
Когда: 3 ноября, 18:30.
Что: Драма «Варшавская мелодия», 12+.
Когда: 3 ноября, 18:30.
Что: «Приключения Емели, или По щучьему велению», 0+.
Когда: 3 ноября, 12:00.
Молодежный театр.
Что: Комедия Alibi, 16+.
Когда: 3 ноября, 18:00.
Что: Комедия «Старушка на миллион».
Когда: 4 ноября, 19:00.
Театр «Линии».
Что: Читка пьесы «Секрет Пелагеи Рублевой», 18+.
Когда: 3 ноября, 19:00.
Театр «Человек в кубе».
Что: Драма «Человеческий голос» — Спектакль-триптих по пьесам Жана Кокто, 16+.
Когда: 3 ноября, 19:00.
Что: Моноспектакль «Бродский», 12+.
Когда: 4 ноября, 19:00.
Музыкальный театр.
Что: Опера «Мадам Баттерфляй», 12+.
Когда: 3 ноября, 18:00.
Конгресс-холл ДГТУ.
Что: «Как попасть в рай» — комедия с элементами триллера по пьесе Луиджи Лунари «Трое на качелях», 16+.
Когда: 4 ноября, 19:00.
Театр кукол им. Былкова.
Что: «Морозко», 0+.
Когда: 3 ноября, 11:00 и 13:00.
В этом году праздничный день выпадает на понедельник. Алексей БУЛАТОВ.
ЭКСКУРСИИ И ВЫСТАВКИ.
Донская государственная публичная библиотека, кинозал.
Что: Лекторий НаукаPRO: Стачка 1902 года в Ростове-на-Дону: причины, ход, значение, репрезентация, 12+.
Когда: 3 ноября, 13:00.
Шолохов-Центр.
Что: «Ночь искусств»: Экскурсия по дому братьев Мартын и «Литературный салон» Маяковский.
Когда: 3 ноября, 17:00 и 19:00.
Кинотеатр «Большой».
Что: Арт-лекторий: «Леонардо. Пять веков спустя», 12+.
Когда: 3 ноября, 15:00.
Что: Экскурсия по дореволюционному музею-квартире с чаепитием, 6+.
Соборный переулок, 17/53, 17:00.
Ростовский областной музей краеведения.
Что: «Нахичеванская мозаика. 245 лет», пл. Свободы, 14/2:
Когда: 3 ноября, 10:00 — 17:30;
Что: — «Сокровища донских степей»;
— «Палеонтология Дона»;
— «Свет в окне»;
— «Пришел я к вам с любовью».
ул. Большая Садовая, 79:
Когда: 3 ноября, 10:00 — 17:30.
Что: «Лабиринты линий» — выставка офортов, Особняк купца Ф. Н. Солодова, пер. Газетный, 47:
Когда: 3 и 4 ноября, 10:00 — 17:30.
В этом году обойдется без массовых гуляний, но ростовчан все равно ждет насыщенная программа. Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
БИБЛИОТЕКИ.
Центральная городская детская библиотека им. В. И. Ленина.
Что: Информационный час «Один народ — одна страна».
Когда: 31 октября, 10:00.
Модельная центральная городская детская библиотека им. В. И. Ленина.
Что: — Час информации «Этой силе имя есть Россия».
— Час информации «Народные промыслы России».
Когда: 31 октября, 11:00 и 12:00.
Библиотечно-информационный центр семейного чтения имени Л. Н. Толстого.
Что: Исторический квест «Золотое кольцо России».
Когда: 1 ноября, 11:00.
Модельная детская библиотека имени А. С. Пушкина.
Что: Час патриотизма «Ты в сердце моем, Россия!».
Когда: 1 ноября, 10:00.
Центральная городская библиотека имени М. Горького, салон «Антресоль» музыкально-нотный отдел.
Что: Музыкальный час ко Дню народного единства «Во славу Отчизне».
Когда: 1 ноября, 14:00.
Детская библиотека имени В. В. Маяковского.
Что: Патриотический час «Единая Русь».
Когда: 1 ноября, 11:00.
Библиотека имени А. Серафимовича.
Что: День информации «Мы силой единой сильны».
Когда: 2 ноября, 10:00.
Центральная городская библиотека имени М. Горького.
Что: Историческое обозрение «В семье единой».
Когда: 2 ноября, 11:00.
Библиотечно-информационный центр имени Ю. А. Гагарина.
Что: Патриотический час «Народов много — страна одна».
Когда: 3 ноября, 13:00.
Детская библиотека имени А. П. Гайдара.
Что: Час истории «В единстве наша сила!».
Когда: 3 ноября, 10:00.