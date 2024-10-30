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Расскажут о стачке 1902 года и исполнят хиты Пахмутовой: Как отметят День народного единства 4 ноября в Ростове

В День народного единства в Ростове 4 ноября проведут научный лекторий и исполнят хиты Пахмутовой.
Источник: Комсомольская правда

День народного единства в Ростове-на-Дону 4 ноября 2024 отметят скромно, но интересно. Молодой государственный праздник отпразднуют в самых разных районах города. Рассказываем подробно, куда можно сходить семьей или с друзьями на праздник.

4 ноября в России вспоминают победу народа над вторжением интервентов в 1612 году. Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

КОНЦЕРТЫ.

Филармония.

Что: «Романтическая симфония», 6+.

Когда: 3 ноября, 12:00.

Что: «Звездные имена» в исполнении оркестра русских народных инструментов «Дон», 6+.

Когда: 3 ноября, 18:00.

Что: «Русский праздник» — программа, посвященная творчеству композитора Александры Пахмутовой, 6+.

Когда: 3 ноября, 18:00.

Что: «Ночь искусств» — джаз и блюз, 12+.

Когда: 4 ноября, 19:00.

Джаз-клуб «Эссе».

Что: Биг-бэнд Антона Глухова, 12+.

Когда: 3 ноября, 20:00.

Что: Jazz Papa Band, 6+.

Когда: 4 ноября, 20:00.

Конгресс-холл ДГТУ.

Что: Ирина Круг с программой «Мы с тобой», шансон, 12+.

Когда: 3 ноября, 19:00.

СПЕКТАКЛИ.

Театр драмы им. Горького.

Что: Комедия «Заходите, раз пришли», 12+.

Когда: 3 ноября, 18:30.

Что: Драма «Варшавская мелодия», 12+.

Когда: 3 ноября, 18:30.

Что: «Приключения Емели, или По щучьему велению», 0+.

Когда: 3 ноября, 12:00.

Молодежный театр.

Что: Комедия Alibi, 16+.

Когда: 3 ноября, 18:00.

Что: Комедия «Старушка на миллион».

Когда: 4 ноября, 19:00.

Театр «Линии».

Что: Читка пьесы «Секрет Пелагеи Рублевой», 18+.

Когда: 3 ноября, 19:00.

Театр «Человек в кубе».

Что: Драма «Человеческий голос» — Спектакль-триптих по пьесам Жана Кокто, 16+.

Когда: 3 ноября, 19:00.

Что: Моноспектакль «Бродский», 12+.

Когда: 4 ноября, 19:00.

Музыкальный театр.

Что: Опера «Мадам Баттерфляй», 12+.

Когда: 3 ноября, 18:00.

Конгресс-холл ДГТУ.

Что: «Как попасть в рай» — комедия с элементами триллера по пьесе Луиджи Лунари «Трое на качелях», 16+.

Когда: 4 ноября, 19:00.

Театр кукол им. Былкова.

Что: «Морозко», 0+.

Когда: 3 ноября, 11:00 и 13:00.

В этом году праздничный день выпадает на понедельник. Алексей БУЛАТОВ.

ЭКСКУРСИИ И ВЫСТАВКИ.

Донская государственная публичная библиотека, кинозал.

Что: Лекторий НаукаPRO: Стачка 1902 года в Ростове-на-Дону: причины, ход, значение, репрезентация, 12+.

Когда: 3 ноября, 13:00.

Шолохов-Центр.

Что: «Ночь искусств»: Экскурсия по дому братьев Мартын и «Литературный салон» Маяковский.

Когда: 3 ноября, 17:00 и 19:00.

Кинотеатр «Большой».

Что: Арт-лекторий: «Леонардо. Пять веков спустя», 12+.

Когда: 3 ноября, 15:00.

Что: Экскурсия по дореволюционному музею-квартире с чаепитием, 6+.

Соборный переулок, 17/53, 17:00.

Ростовский областной музей краеведения.

Что: «Нахичеванская мозаика. 245 лет», пл. Свободы, 14/2:

Когда: 3 ноября, 10:00 — 17:30;

Что: — «Сокровища донских степей»;

— «Палеонтология Дона»;

— «Свет в окне»;

— «Пришел я к вам с любовью».

ул. Большая Садовая, 79:

Когда: 3 ноября, 10:00 — 17:30.

Что: «Лабиринты линий» — выставка офортов, Особняк купца Ф. Н. Солодова, пер. Газетный, 47:

Когда: 3 и 4 ноября, 10:00 — 17:30.

В этом году обойдется без массовых гуляний, но ростовчан все равно ждет насыщенная программа. Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

БИБЛИОТЕКИ.

Центральная городская детская библиотека им. В. И. Ленина.

Что: Информационный час «Один народ — одна страна».

Когда: 31 октября, 10:00.

Модельная центральная городская детская библиотека им. В. И. Ленина.

Что: — Час информации «Этой силе имя есть Россия».

— Час информации «Народные промыслы России».

Когда: 31 октября, 11:00 и 12:00.

Библиотечно-информационный центр семейного чтения имени Л. Н. Толстого.

Что: Исторический квест «Золотое кольцо России».

Когда: 1 ноября, 11:00.

Модельная детская библиотека имени А. С. Пушкина.

Что: Час патриотизма «Ты в сердце моем, Россия!».

Когда: 1 ноября, 10:00.

Центральная городская библиотека имени М. Горького, салон «Антресоль» музыкально-нотный отдел.

Что: Музыкальный час ко Дню народного единства «Во славу Отчизне».

Когда: 1 ноября, 14:00.

Детская библиотека имени В. В. Маяковского.

Что: Патриотический час «Единая Русь».

Когда: 1 ноября, 11:00.

Библиотека имени А. Серафимовича.

Что: День информации «Мы силой единой сильны».

Когда: 2 ноября, 10:00.

Центральная городская библиотека имени М. Горького.

Что: Историческое обозрение «В семье единой».

Когда: 2 ноября, 11:00.

Библиотечно-информационный центр имени Ю. А. Гагарина.

Что: Патриотический час «Народов много — страна одна».

Когда: 3 ноября, 13:00.

Детская библиотека имени А. П. Гайдара.

Что: Час истории «В единстве наша сила!».

Когда: 3 ноября, 10:00.