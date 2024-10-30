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В омских поликлиниках катастрофически не хватает педиатров

ОМСК, 30 октября, ФедералПресс. Жители Омска жалуются на нехватку детских врачей в поликлиниках, а точнее педиатров. По их словам, записаться к врачу невозможно по несколько недель. В региональном минздраве рассказали, как все обстоит на самом деле.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В целях привлечения молодых специалистов министерством организована целевая подготовка врачей для подведомственных государственных учреждений здравоохранения Омской области», — сообщили в региональном минздраве.

Известно, что острее всего нехватка врачей ощущается в детской городской больнице № 4, детской поликлинике № 2 имени Скворцова, детской поликлинике № 1, а также в детской городской поликлинике № 5, информирует «Город55».

В региональном минздраве отметили, что на динамику снижения числа врачей в поликлиниках Омска влияют такие факторы, как низкая зарплата, переход в частные клиники, а в селе нет желающих работать из-за проблем с транспортной доступностью и недостаточным развитием социальной инфраструктуры.

Напомним, что зарплата врачей, по данным аналитиков, сильно завит от региона, где работает специалист.

медицина