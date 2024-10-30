В омских поликлиниках катастрофически не хватает педиатров

«В целях привлечения молодых специалистов министерством организована целевая подготовка врачей для подведомственных государственных учреждений здравоохранения Омской области», — сообщили в региональном минздраве.
Известно, что острее всего нехватка врачей ощущается в детской городской больнице № 4, детской поликлинике № 2 имени Скворцова, детской поликлинике № 1, а также в детской городской поликлинике № 5, информирует «Город55».
В региональном минздраве отметили, что на динамику снижения числа врачей в поликлиниках Омска влияют такие факторы, как низкая зарплата, переход в частные клиники, а в селе нет желающих работать из-за проблем с транспортной доступностью и недостаточным развитием социальной инфраструктуры.
Напомним, что зарплата врачей, по данным аналитиков, сильно завит от региона, где работает специалист.