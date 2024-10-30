В омских поликлиниках катастрофически не хватает педиатров

ОМСК, 30 октября, ФедералПресс. Жители Омска жалуются на нехватку детских врачей в поликлиниках, а точнее педиатров. По их словам, записаться к врачу невозможно по несколько недель. В региональном минздраве рассказали, как все обстоит на самом деле.