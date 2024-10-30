Снова дожди и холода: Узгидромет рассказал о погоде в начале ноября

Согласно прогнозу Узгидромета, начало ноября в Узбекистане будет дождливым и холодным. С 4 ноября в страну начнут поступать влажные воздушные массы, что приведет к осадкам по большей части страны. Дожди охватят страну с 5 по 7 ноября, а в горных районах они перейдут в снег. К 7 ноября температура ночью опустится до 6−9 градусов тепла.