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Снова дожди и холода: Узгидромет рассказал о погоде в начале ноября

Согласно прогнозу Узгидромета, начало ноября в Узбекистане будет дождливым и холодным. С 4 ноября в страну начнут поступать влажные воздушные массы, что приведет к осадкам по большей части страны. Дожди охватят страну с 5 по 7 ноября, а в горных районах они перейдут в снег. К 7 ноября температура ночью опустится до 6−9 градусов тепла.

Сейчас в Олбани: +14° 6 м/с 88% 762 мм рт. ст. +8°

Подробности прогноза на ноябрь

Уже 4 ноября дожди пройдут в Каракалпакстане и Хорезмской области, а затем захватят почти все регионы Узбекистана. После похолодания в начале месяца температура воздуха будет меняться в зависимости от региона.

Северные регионы: в течение месяца ночные температуры будут колебаться от 0−5 градусов тепла до 5−10 градусов мороза, а днем — от 12−17 градусов тепла до 0−5 градусов тепла.

Южные регионы: ночью температуры будут варьироваться от 5−10 градусов тепла до 3 градусов мороза — 2 градусов тепла, а дневные показатели составят от 18−23 градусов тепла до 7−12 градусов тепла.

Центральные и восточные области: ночные температуры будут изменяться от 2−7 градусов тепла до 3−8 градусов мороза, а дневные колебания составят от 15−20 градусов тепла до 3−8 градусов тепла.

Таким образом, первая половина ноября будет прохладной и дождливой, с заметными температурными колебаниями в зависимости от региона.

В Ташкенте 30 октября дневная температура составит 13−15 градусов тепла. С 31 октября по 3 ноября вероятность осадков низкая, температура будет постепенно повышаться, и к 3 ноября достигнет 9−11 градусов ночью и 23−25 градусов днем.