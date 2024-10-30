Снова дожди и холода: Узгидромет рассказал о погоде в начале ноября

Подробности прогноза на ноябрь
Уже 4 ноября дожди пройдут в Каракалпакстане и Хорезмской области, а затем захватят почти все регионы Узбекистана. После похолодания в начале месяца температура воздуха будет меняться в зависимости от региона.
Северные регионы: в течение месяца ночные температуры будут колебаться от 0−5 градусов тепла до 5−10 градусов мороза, а днем — от 12−17 градусов тепла до 0−5 градусов тепла.
Южные регионы: ночью температуры будут варьироваться от 5−10 градусов тепла до 3 градусов мороза — 2 градусов тепла, а дневные показатели составят от 18−23 градусов тепла до 7−12 градусов тепла.
Центральные и восточные области: ночные температуры будут изменяться от 2−7 градусов тепла до 3−8 градусов мороза, а дневные колебания составят от 15−20 градусов тепла до 3−8 градусов тепла.
Таким образом, первая половина ноября будет прохладной и дождливой, с заметными температурными колебаниями в зависимости от региона.
В Ташкенте 30 октября дневная температура составит 13−15 градусов тепла. С 31 октября по 3 ноября вероятность осадков низкая, температура будет постепенно повышаться, и к 3 ноября достигнет 9−11 градусов ночью и 23−25 градусов днем.