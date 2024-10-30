Пять городов в одном. Жителям Самары представили туристический код города

В самом ближайшем будущем жители столицы губернии и ее гости смогут взглянуть на город по-новому. Это станет возможным благодаря реализации проекта по формированию нового туристического кода центра Самары. Подробнее о реализации идеи на пресс-конференции рассказали эксперты.
Новый взгляд.
Врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов отметил, что наряду с понятиями «деловой» или «исторический» центр города, в последнее время в Самаре вся ярче и четче формируется представление о «туристическом» центре Самары.
«Сейчас в областном центре создается особая территория, которую нам скоро предстоит открыть по-новому, благодаря реализации программы по созданию туристического кода центра города. Такие перемены происходят в рамках нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства”. Идея реализуется по нескольким направлениям, в их числе — создание системы туристической навигации, организация новых точек торговли сувенирной продукцией, открытие новых мест “туристического притяжения”, — рассказал глава ведомства.
По его словам, уже к началу новогодних праздников, когда Самара будет принимать гостей на зимние каникулы, в городе появится множество новых элементов и объектов, которые создадут особую туристическую среду. В частности, планируется открыть информационно-справочный центр для туристов на речном вокзале, галерею из пяти новых ярмарочных павильонов на улице Ленинградской и целую серию различных арт-объектов. Также внимание будет уделено благоустройству центральной части города.
«В последнее время Самара активно набирает популярность среди туристов, — подчеркнул заместитель главы Самары — руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары Владислав Зотов. — Динамика прироста туристического потока впечатляет. В последние три года этот показатель стабильно растет на 40% в год. В прошлом году областной центр посетили почти 1,7 миллиона человек. В этом году мы рассчитываем перешагнуть планку в два миллиона туристов».
Важные вехи.
Самыми заметными новыми объектами центральной части Самары станут так называемые «вехи».
«В городе будут открыты навигационные стелы, которые мы назвали вехами. Их можно воспринимать как пространственные или временные — здесь множество смыслов, — пояснил разработчик туристического кода центра Самары Дмитрий Храмов. — Это будут современные арт-объекты. На первом этапе их будет 10, шесть из которых планируется оснастить интерактивными сенсорными экранами, где можно будет прочесть информацию о достопримечательностях и туристических маршрутах города».
Дмитрий Храмов рассказал, что, согласно концепции, центр города послойно разделили на пять «городов», выделив пять смыслов, пять ощущений места.
Первый — «Город Междуречья». Это территория в границах улиц Венцека, Куйбышева, Пионерской, Степана Разина, Комсомольской, Алексея Толстого, Князя Григория Засекина, набережной. Этот «город» является символом начала формирования Самары и рассказывает о её географической особенности — расположении при слиянии двух рек.
Второй — «Город на Склоне» — пространство в границах улиц Вилоновской, Куйбышева, Пионерской, Степана Разина, Комсомольской, набережной. Этот «город» подчеркивает географическую особенность и символическое значение Самары как города на Волге.
Третий — «Город Музей» — территория в границах улиц Вилоновской, Молодогвардейской, Венцека, Куйбышева. Она включает в себя основные музеи и пространства под открытым небом, которые стали коллекцией самарских символов и художественных объектов.
Четвертый — «Город Площадь» — пространство в границах улиц Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Ленинской, Некрасовской, Садовой, Ленинградской, набережной. Этот «город» имеет значение места для массовых мероприятий, гуляний, своеобразный пешеходный каркас центра города.
Пятый — «Город Славы» — включает вторую очередь набережной, улицы Маяковского, Молодогвардейскую, Волжский проспект, площади имени Куйбышева, Чапаева, сквер Пушкина. Этот «город» раскрывает трудовые и культурные традиции Самары.
«Все эти пять “городов” сейчас зафиксированы в своих границах, где чувствуется определенный характер этого места. Каждому “городу” присвоен определенный знак, который будет изображен на соответствующей вехе (стеле). Те уникальности культурного ландшафта, которые проявляются в каждой локации, должны максимально передать смысл этого “города”, — объяснил Дмитрий Храмов.
По словам Владислава Зотова, до конца этого года планируется выполнить около 30% всего объема запланированных в рамках проекта мероприятий. Впоследствии количество информационно-навигационных вех, установленных по городу, вырастет с 10 до 60. Они будут трехметровой высоты, иметь индивидуальную форму и соответствовать по смыслу содержанию «города».
«Концепция очень глубоко осмысленная. Город у нас многогранный, его трудно было “покрыть” каким-то одним кодом, поэтому авторы разделили его на несколько смысловых частей или слоёв. Географически они пересекаются, накладываться друг на друга, но это лишь подчеркивает самобытность и особенность Самары», — отметил Артур Абдрашитов.
Поверить в сказку.
Еще одна значимая составляющая туристического кода — его сказочное сопровождение. Соавторами этой части проекта стали писатель Денис Либстер и его коллега Елена Загороднева. Главные герои сказочной истории — шкодливые и шебутные сказочные человечки — Шишиги-Летуны.
«Я очень горжусь тем, что мне выпала честь писать сказку для своего города, — говорит Денис Либстер. — Эта история — как шкатулка с множеством смыслов. Шишиги-Летуны — это жители другого мира. Они приплыли к нам по Волге, которая служит каналом, соединяющим разные миры. Их цель — перерабатывать волжский лунный свет в энергию для доброго волшебства. Уникальным этот свет делают наши волшебные места — Жигулевские горы и Самарская Лука. На этом и построен сюжет нашей сказки. Возможно, со временем эта история станет еще одной визитной карточкой города, и ее будут самостоятельно дополнять жители или гости Самары».
Впрочем, персонажи сказки будут жить не только в словах и литературных строчках.
«Уже спроектировано и изготовлено 10 металлических фигурок Шишиг-Летунов. Их установят в знаковых местах Самары. Первая локация — здание пожарной каланчи на Хлебной площади», — рассказала Елена Загороднева. Она также отметила, что эта сюжетная линия может стать отдельной темой для производства фирменной самарской сувенирной продукции.
Артур Абдрашитов добавил, что количество фигурок Шлетунов (так коротко авторы сказки называют своих героев шишиг-летунов), установленных в городе, будет расти. До конца года планируют установить 27 фигурок. По словам врио министра, интерес к размещению новых символов Самары — Шлетунов на своих офисных зданиях проявили ряд самарских компаний.
«Мы пошли немного дальше, чем обычная городская скульптура и создали целый мир, который будет объединять эти объекты. У каждого героя есть свое имя, своя определенная роль. Например, Шептаха — одна из самых мудрых и опытных шишиг. Лунный свет она чувствует сердцем. Нашим героям, воплощенным в металле, можно будет не только тереть носики и загадывать желания, но и читать про них и даже становиться автором новых историй. Я очень надеюсь, что это пойдет в народ». Эта идея — своеобразный «клей», который объединяет все положительные черты Самары, — поделился Денис Либстер.