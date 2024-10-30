Пять городов в одном. Жителям Самары представили туристический код города

«Я очень горжусь тем, что мне выпала честь писать сказку для своего города, — говорит Денис Либстер. — Эта история — как шкатулка с множеством смыслов. Шишиги-Летуны — это жители другого мира. Они приплыли к нам по Волге, которая служит каналом, соединяющим разные миры. Их цель — перерабатывать волжский лунный свет в энергию для доброго волшебства. Уникальным этот свет делают наши волшебные места — Жигулевские горы и Самарская Лука. На этом и построен сюжет нашей сказки. Возможно, со временем эта история станет еще одной визитной карточкой города, и ее будут самостоятельно дополнять жители или гости Самары».