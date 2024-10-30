Спасатели на альпинистских веревках спустили с крыши мужчину под Витебском

Травмированного мужчину спустили с крыши спасатели под Витебском. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Несчастный случай произошел 29 октября в деревне Полудетки, что в Витебском районе. Около 11.50 часов в МЧС позвонил фельдшер скорой помощи. Выяснилось, что на крыше производственного здания находится травмированный мужчина, которого необходимо спустить на землю.
Мужчина 1982 года рождения получил травму на крыше, находился в сознании, но не мог самостоятельно спуститься с крыши, так как вход на кровлю здания осуществлялся через вентиляционный проем.
Прибывшие работники МЧС использовали альпинистское снаряжение, альпинистские веревки, косынки на пострадавшего и спасательные сани «Акья», чтобы спустить пострадавшего с 9-метровой высоты. После мужчину передали бригаде скорой медпомощи, его госпитализировали.
Также белорус хотел продать милицейскую форму и пошел под суд.
Еще мы писали, что спасатели ОСВОД ведут поиски пропавшего рыбака под Верхнедвинском: «Трое опрокинулись в лодке».