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Спасатели на альпинистских веревках спустили с крыши мужчину под Витебском

Под Витебском мужчина получил травмы на крыше, на помощь пришли спасатели.

Источник: Комсомольская правда

Травмированного мужчину спустили с крыши спасатели под Витебском. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Несчастный случай произошел 29 октября в деревне Полудетки, что в Витебском районе. Около 11.50 часов в МЧС позвонил фельдшер скорой помощи. Выяснилось, что на крыше производственного здания находится травмированный мужчина, которого необходимо спустить на землю.

Мужчина 1982 года рождения получил травму на крыше, находился в сознании, но не мог самостоятельно спуститься с крыши, так как вход на кровлю здания осуществлялся через вентиляционный проем.

Прибывшие работники МЧС использовали альпинистское снаряжение, альпинистские веревки, косынки на пострадавшего и спасательные сани «Акья», чтобы спустить пострадавшего с 9-метровой высоты. После мужчину передали бригаде скорой медпомощи, его госпитализировали.

Также белорус хотел продать милицейскую форму и пошел под суд.

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