В Воронеже проверили работу тревожных сирен: видео

Горожане сообщили: сигнал очень хорошо было слышно на улице 9 Января возле пивзавода, в Придонском, Подклетном, на улицах Урицкого и Пеше-Стрелецкой. Сирены отчетливо звучали в ЖК «Озерки» на улице Шидловского, на Волгоградской, набережной Авиастроителей, на Машмете и в Боровом.