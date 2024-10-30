В Воронеже проверили работу тревожных сирен: видео

В среду, 30 октября, в Воронеже прошла проверка системы оповещения. Электросирены включали с 10:40 до 10:43. Целью было оценить эффективность механизма информирования населения и готовность оборудования. Воронежцы из разных районов города опубликовали видео с улиц и рассказала в соцсетях, насколько хорошо слышали сирены.
Горожане сообщили: сигнал очень хорошо было слышно на улице 9 Января возле пивзавода, в Придонском, Подклетном, на улицах Урицкого и Пеше-Стрелецкой. Сирены отчетливо звучали в ЖК «Озерки» на улице Шидловского, на Волгоградской, набережной Авиастроителей, на Машмете и в Боровом.
Тем не менее, по словам некоторых горожан, сирены не везде было слышно одинаково хорошо:
Анализ сегодняшней работы сирен пока не завершен. Тем не менее, уже есть предварительные результаты, которые свидетельствуют о повышении слышимости сигнала оповещения в районах областного центра.
— Часть сирен, используемых в Воронеже для оповещения, находятся в зоне ответственности городской администрации, другая часть — в ведении областных структур. В ходе предыдущей проверки министерством региональной безопасности была проанализирована работоспособность и параметры работы «областных» сирен. После этого на ряде объектов провели технические работы, — прокомментировали предварительные итоги проверки в пресс-службе областного правительства.
Сегодня, 30 октября, электросирены включали только в Воронеже. Сигнал ТВ и радио специальным сообщением не замещался. РИА «Воронеж» сообщало, что предыдущая подобная проверка проводилась по всему региону 2 октября.