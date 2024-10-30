Леди Гага выпустила клип на композицию Disease

В своих соцсетях артистка уточнила, что Disease рассказывает о «столкновении со страхом, своей внутренней тьмой и осознанием того, что иногда я не могу победить части себя, которые меня пугают». Певица назвала себя «дирижером собственной симфонии» и целостным человеком, принимающим своих демонов.