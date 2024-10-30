Вырастут ли взносы на ОСМС, рассказала глава Минздрава

«Взносы не вырастут. Мы этот вопрос сейчас не рассматриваем», — ответила Акмарал Альназарова.
Она напомнила, что Министерством здравоохранения был инициирован вопрос увеличения верхнего предела исчисления взносов в систему ОСМС для лиц, у которых заработная плата выше 850 тыс. тенге. Эта норма может коснуться порядка 570 тыс. человек по Казахстану или порядка 1% населения.
«Для самого работника взносы изменениям подлежать не будут», — подчеркнула министр.
Напомним, в августе недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений — возможность передачи накоплений родным. В сентябре Министерство здравоохранения сообщило, что в 2025 году отчисления по ОСМС увеличат в несколько раз для некоторых казахстанцев.