Начальника подразделения железной дороги в Башкирии обвиняют в афере на несколько миллионов рублей

В Башкирии главу отдела железной дороги обвиняют в мошенничестве. Об этом рассказали пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России и Уфимского линейного управления МВД РФ на транспорте.
Согласно версии следствия, подозреваемый в 2022 году трудоустроил своих знакомых в Демскую дистанцию сигнализации на различные должности. Они получали зарплату, однако каких-либо трудовых обязанностей не выполняли. Полученные деньги мошенники делили между собой. Причиненный железной дороге имущественный ущерб оценивает в более чем три миллиона рублей.
Преступления выявили сотрудниками УТ МВД России по ПФО. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере». Собственность подозреваемого арестуют, сам он сейчас находится по стражей. Ему до десяти лет лишения свободы.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства уголовного дела и лиц, причастных к преступлению, также проводятся обыски и допросы.
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