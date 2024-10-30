Начальника подразделения железной дороги в Башкирии обвиняют в афере на несколько миллионов рублей

Согласно версии следствия, подозреваемый в 2022 году трудоустроил своих знакомых в Демскую дистанцию сигнализации на различные должности. Они получали зарплату, однако каких-либо трудовых обязанностей не выполняли. Полученные деньги мошенники делили между собой. Причиненный железной дороге имущественный ущерб оценивает в более чем три миллиона рублей.