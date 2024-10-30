Раннее наступление менопаузы на 30% снижает риск развития астмы

За 10 лет наблюдений астма была выявлена у примерно 5% участниц исследования, чем воспользовались ученые для оценки того, как время наступления менопаузы влияет на вероятность развития этой болезни. Для этого ученые разделили добровольцев на три возрастных группы в зависимости от времени полного прекращения менструации и сопоставили то, как часто у них развивалась астма.