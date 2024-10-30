Чем заняться на Алтае зимой: варианты отдыха, что посмотреть, сколько это стоит

«Здесь нет какой-то строгости, что в один месяц лучше не ехать, а в другой ехать. Просто не стоит забывать: несмотря на то, что на Алтае не сильные морозы из серии −50°C, это все равно Сибирь. Поэтому если вы едете зимой, нужно подходить к этому с умом — брать теплые вещи и запасаться теплой одеждой: куртки, термобелье и так далее. Все воспринимают погоду по-разному: для одних может быть холодно, для других — нормально. Главное, не забываем, что Алтай — это история про сибирскую часть нашей страны, поэтому утепляемся», — рассказала Наталия Ансталь.