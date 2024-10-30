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В Омске укрепили обочину, в которую накануне съехал автобус с 20 пассажирами

Дорожники привели в порядок часть тротуара из-за которой накануне произошло ДТП с рейсовым автобусом.

Источник: Комсомольская правда

В Омске дорожники восстановили полотно на участке проспекта Мира недалеко от остановки Аграрный университет. Здесь накануне произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В ближайшее время там появятся бордюры, чтобы обеспечить безопасность проезда опасного участка.

Накануне автобус 336 маршрута въехал в кювет из-за осложнившихся погодных условий. Из-за происшествия на краю тротуара образовался провал. Свою «лепту» внесли и погодные условия.

«Из-за большого количества осадков бригада Управления дорожного хозяйства и благоустройства занималась откачкой воды из ливневой канализации», — сообщили в городской администрации.

Напомним, что в 2025 году на улице Красный Путь планируется установить бордюры для повышения безопасности движения.