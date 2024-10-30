В Омске укрепили обочину, в которую накануне съехал автобус с 20 пассажирами

В Омске дорожники восстановили полотно на участке проспекта Мира недалеко от остановки Аграрный университет. Здесь накануне произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В ближайшее время там появятся бордюры, чтобы обеспечить безопасность проезда опасного участка.