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В Омске планируют провести капремонт общежитий

Для нового корпуса ОмГУ закупят мебель и оборудование.

Источник: Om1.ru

В своём телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о командировке в Москву, которая началась со встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

«Главный вопрос — создание межвузовского кампуса, появление которого в нашем регионе позволит модернизировать научно-образовательную инфраструктуру Омской области, внедрить новые модели подготовки инженерных кадров для предприятий, а также создать современные и удобные объекты для проживания студентов и преподавателей», — рассказал глава региона.

На встрече рассматривались варианты финансирования этого проекта с участием средств федерального бюджета, индустриальных партнёров и застройщиков. Также был затронут вопрос капремонта общежитий. Для нового корпуса ОмГУ планируют выделить финансирование на закупку мебели и оборудования.

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