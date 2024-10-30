В Омске планируют провести капремонт общежитий

На встрече рассматривались варианты финансирования этого проекта с участием средств федерального бюджета, индустриальных партнёров и застройщиков. Также был затронут вопрос капремонта общежитий. Для нового корпуса ОмГУ планируют выделить финансирование на закупку мебели и оборудования.