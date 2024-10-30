В Омске планируют провести капремонт общежитий

В своём телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о командировке в Москву, которая началась со встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.
«Главный вопрос — создание межвузовского кампуса, появление которого в нашем регионе позволит модернизировать научно-образовательную инфраструктуру Омской области, внедрить новые модели подготовки инженерных кадров для предприятий, а также создать современные и удобные объекты для проживания студентов и преподавателей», — рассказал глава региона.
На встрече рассматривались варианты финансирования этого проекта с участием средств федерального бюджета, индустриальных партнёров и застройщиков. Также был затронут вопрос капремонта общежитий. Для нового корпуса ОмГУ планируют выделить финансирование на закупку мебели и оборудования.