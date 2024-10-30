Арина Соболенко показала откровенные снимки с бойфрендом, назвав его королем

Это из серии «солдат спит, а служба идет», ведь пока Соболенко три недели не играла, она не только стала первой ракеткой мира, но и увеличила отрыв в рейтинге от Иги Свентек. Таковы казусы рейтинга WTA, который ассоциация меняет, даже когда теннисистки не играют. Вот здесь мы рассказали, как это возможно.