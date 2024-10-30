Арина Соболенко показала откровенные снимки с бойфрендом, назвав его королем

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко накануне старта на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде показала откровенные снимки из Дубая со своим бойфрендом Георгиосом Франгулисом.
«Георгиос Франгулис становится королем контента», — подписала она серию фотографий из Дубая, сделанных в разное время: на пляже, в отеле, в лифте…
Соболенко и Франгулис перед вечерним променадом. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
А вот они отдыхают на берегу Персидского залива в прекрасном настроении.
Арина и Георгиос на дубайском пляже. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Это из серии «солдат спит, а служба идет», ведь пока Соболенко три недели не играла, она не только стала первой ракеткой мира, но и увеличила отрыв в рейтинге от Иги Свентек. Таковы казусы рейтинга WTA, который ассоциация меняет, даже когда теннисистки не играют. Вот здесь мы рассказали, как это возможно.
Так что для Арины в эти дни было отчего расслабиться и насладиться солнцем и релаксирующими процедурами.
Соболенко перед турниром отлично провела время в Дубае. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
А попутно она держит своих подписчиков в соцсетях в курсе вечерних променадов с Георгиосом. С таким-то королем контента по-другому и быть не может.
Шопинг, кстати, одно из тех удовольствий, которым Соболенко радует себя регулярно.
Ну, а как же без шопинга… Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Между прочим, в этом году она заработала только призовыми на турнирах 8 миллионов 694 тысячи долларов. А ведь еще у нее есть рекламные доходы, которые только растут.
С Дубаем Соболенко попрощалась и переехала в Эр-Рияд — столицу соседней страны. Там со 2 по 9 ноября пройдет итоговый турнир WTA для восьми лучших теннисисток сезона. Призовой фонд — $15,25 млн.
29 октября состоялась жеребьевка. В Фиолетовую группу попали: Арина Соболенко (рейтинг — 1), Жасмин Паолини (4), Елена Рыбакина (5) и Чжэн Циньвэнь (7).
В Оранжевую группу вошли: Ига Свентек (2), Коко Гауфф (3), Джессика Пегула (6) и Барбора Крейчикова (8).
По две лучшие теннисистки из группы выйдут в полуфинал. Соболенко начнет турнир в субботу 2 ноября матчем против Чжэн Циньвэнь.
Китаянка постоянно говорит, что хочет взять реванш у Соболенко, но пока только проигрывает, счет личных встреч 0:4. В 2024-м Арина выиграла у нее все три матча, в том числе и последний в Ухане.
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