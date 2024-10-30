Убежища в Симферополе и других городах Крыма — как найти ближайшее

«На официальных сайтах администраций вы можете ознакомиться с адресами бомбоубежищ, которые находятся на территории Республики Крым. Можно посмотреть адреса их расположения и уже для себя, для своих родных и близких, понимать, где в случае необходимости можно будет найти укрытие».