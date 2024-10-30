Убежища в Симферополе и других городах Крыма — как найти ближайшее

«На официальных сайтах администраций вы можете ознакомиться с адресами бомбоубежищ, которые находятся на территории Республики Крым. Можно посмотреть адреса их расположения и уже для себя, для своих родных и близких, понимать, где в случае необходимости можно будет найти укрытие».
Также информацию о размещении укрытий можно найти в специальных каналах в Telegram, добавил он. Для этого надо через поисковик найти чат-бот по вопросам гражданской обороны своего города. Например, такой чат-бот ведет администрация Симферополя.
«Для уточнения информации в заявке необходимо указать адрес своего дома, и в ответе будет указано, какое укрытие закреплено за этим зданием», — пояснил глава МЧС Крыма.
Убежищами в Крыму служат любые подвальные помещения, а также помещения без окон. На данный момент в регионе не планируют устанавливать модульные укрытия, но в случае необходимости это сделают быстро, заявлял ранее РИА Новости Крым спикер Госсовета республики Владимир Константинов. При этом он подчеркнул важность мобилизованности самих людей и необходимости проводить тренировки на случай угрозы.
В Крыму с 3 февраля 2023 года бессрочно введен высокий («желтый») уровень террористической опасности.