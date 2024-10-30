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Убежища в Симферополе и других городах Крыма — как найти ближайшее

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Информация об адресах всех имеющихся убежищ должна быть размещена на сайтах администраций муниципальных образований, сообщил в ходе прямой линии в социальной сети «ВКонтакте» глава МЧС Крыма Алексей Еременко.

Источник: РИА "Новости"

«На официальных сайтах администраций вы можете ознакомиться с адресами бомбоубежищ, которые находятся на территории Республики Крым. Можно посмотреть адреса их расположения и уже для себя, для своих родных и близких, понимать, где в случае необходимости можно будет найти укрытие».

сказал Еременко

Также информацию о размещении укрытий можно найти в специальных каналах в Telegram, добавил он. Для этого надо через поисковик найти чат-бот по вопросам гражданской обороны своего города. Например, такой чат-бот ведет администрация Симферополя.

«Для уточнения информации в заявке необходимо указать адрес своего дома, и в ответе будет указано, какое укрытие закреплено за этим зданием», — пояснил глава МЧС Крыма.

Убежищами в Крыму служат любые подвальные помещения, а также помещения без окон. На данный момент в регионе не планируют устанавливать модульные укрытия, но в случае необходимости это сделают быстро, заявлял ранее РИА Новости Крым спикер Госсовета республики Владимир Константинов. При этом он подчеркнул важность мобилизованности самих людей и необходимости проводить тренировки на случай угрозы.

В Крыму с 3 февраля 2023 года бессрочно введен высокий («желтый») уровень террористической опасности.

МЧС