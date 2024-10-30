В Калининградском зоопарке фламинго отправили в Дом птиц на зимовку

Впереди же строительство зимнего павильона для птиц. Он появится прямо на пруду, напротив летнего кафе. Когда он будет готов, фламинго смогут заходить внутрь и выходить на улицу самостоятельно. Ну, а пока птиц дважды в год приходится носить туда-сюда на руках, что не очень удобно.