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В Калининградском зоопарке фламинго отправили в Дом птиц на зимовку

Пернатые не могут оставаться на улице в холода.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградском зоопарке фламинго перевели в Дом птиц на зимовку, не дожидаясь сильных холодов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что, пока совсем не похолодало, шестеро красавцев будут выходить на прогулку в авиарий у Дома птиц.

Впереди же строительство зимнего павильона для птиц. Он появится прямо на пруду, напротив летнего кафе. Когда он будет готов, фламинго смогут заходить внутрь и выходить на улицу самостоятельно. Ну, а пока птиц дважды в год приходится носить туда-сюда на руках, что не очень удобно.

флора и фауна