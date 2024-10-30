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Штормовой ветер накроет Воронежскую область 31 октября

Его порывы могут достигать 20 м/сек.

Сейчас в Олбани: +14° 4 м/с 88% 762 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 31 октября, местами по Воронежской области ожидается сильный ветер. Период предупреждения — с 6 утра до 6 вечера. Это следует из актуальных данных на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра РФ.

Порывы ветра могут достигать до 15−20 м/сек. Консультативный доклад с более подробной информацией о неблагоприятных погодных условиях получили в МЧС по региону. Спасатели попросили граждан принять информацию во внимание.

Также ветер, по прогнозу синоптиков, может сохранится в пятницу и субботу, 1 и 2 ноября. В Воронеже его порывы будут достигать 17−18 м/сек. Возможны небольшие дожди.

Ранее стало известно, что уже в начале ноября Воронежскую область могут накрыть снежные метели. Виной всему то, что на русскую равнину придут три циклона.