Штормовой ветер накроет Воронежскую область 31 октября

В четверг, 31 октября, местами по Воронежской области ожидается сильный ветер. Период предупреждения — с 6 утра до 6 вечера. Это следует из актуальных данных на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра РФ.
Порывы ветра могут достигать до 15−20 м/сек. Консультативный доклад с более подробной информацией о неблагоприятных погодных условиях получили в МЧС по региону. Спасатели попросили граждан принять информацию во внимание.
Также ветер, по прогнозу синоптиков, может сохранится в пятницу и субботу, 1 и 2 ноября. В Воронеже его порывы будут достигать 17−18 м/сек. Возможны небольшие дожди.
Ранее стало известно, что уже в начале ноября Воронежскую область могут накрыть снежные метели. Виной всему то, что на русскую равнину придут три циклона.