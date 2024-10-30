Лукашенко продлил программу семейного капитала в Беларуси до 2029 года

Указом президента Беларуси Александра Лукашенко продлевается срок действия программы семейного капитала, сообщила 30 октября пресс-служба президента.
Так, президентским указом программа семейного капитала продлевается на следующую пятилетку — период с 2025 по 2029 годы. Документ предусматривает также сохранение действующих условий для назначения семейного капитала. Но при этом расширяются возможности использования средств на улучшение жилищных условий.
Например, новый указ предоставляет право досрочного использования семейного капитала при строительстве жилья независимо от наличия направления местного органа власти на такое строительство. Теперь также не будут учитываться в общую жилплощадь «метры» в собственности семьи, а также жилые помещения, которые не соответствуют санитарным и техническим требованиям.
Еще указ предусматривает возможность досрочного использования семейного капитала на приобретение доли жилых помещений, если у семьи уже есть в собственности доли данного жилья. Также теперь будет разрешено досрочно использовать средства, чтобы погасить кредиты, выданные на основании договоров о рефинансировании кредитов на возведение, реконструкцию, приобретение жилых помещений или долей в праве собственности на них.
Однако впервые в указе закрепили права детей (в том числе при разводе родителей) на жилые помещения, которые строились или покупались с использованием средств семейного капитала.
Также в документе предусмотрели возможность оплаты обучения за следующий учебный год при направлении семейного капитала на получение образования. На данный момент оплата учебы возможна лишь за текущий и предыдущий годы. Еще расширили перечень средств, которые предназначаются для социальной реабилитации инвалидов, которые могут приобретаться за счет семейного капитала.
И также указ предоставит теперь право назначить семейный капитал иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в Беларуси, при приобретении ими белорусского гражданства не позднее одного года со дня рождения (усыновления или удочерения) третьего и последующих детей.
— Указ принят в целях улучшения условий жизнедеятельности многодетных семей и их долгосрочной государственной поддержки, — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее глава Минтруда сообщала, что программа семейного капитала продлевается в Беларуси на пять лет.
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