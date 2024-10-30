Лукашенко продлил программу семейного капитала в Беларуси до 2029 года

Еще указ предусматривает возможность досрочного использования семейного капитала на приобретение доли жилых помещений, если у семьи уже есть в собственности доли данного жилья. Также теперь будет разрешено досрочно использовать средства, чтобы погасить кредиты, выданные на основании договоров о рефинансировании кредитов на возведение, реконструкцию, приобретение жилых помещений или долей в праве собственности на них.