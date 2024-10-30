В ТиНАО построили два новых пожарных депо

«Здания новых пожарных отрядов появились в поселке Первомайское Филимонковского района и деревне Никульское в Щербинке. Их общая площадь составила 5,3 тысячи квадратных метров. Строительство объектов полностью завершено. Сейчас идет оформление разрешительной документации и установка оборудования. В этом году также было возведено здание пожарного отряда на два машино-места в деревне Рассудово района Бекасово. Таким образом, в 2024 году в ТиНАО появятся три здания пожарных отрядов на 10 машино-мест», — рассказал Владимир Ефимов.
Все объекты оснастили учебно-тренировочными башнями со скалодромом, спортивными площадками, учебными пожарными гидрантами. Строители также построили здания газовых котельных и складов материалов. В каждом разместили помещения для пожарной техники и ее обслуживания, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, учебные классы, тренажерный зал, кабинет фельдшера с процедурной. К специальным объектам построили удобные подъездные автодороги.
«В ТиНАО сегодня строится еще два здания для пожарных отрядов в районе Коммунарка — в поселке Воскресенское и деревне Картмазово. Их возведение планируется завершить в 2025 году», — добавил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
По поручению Сергея Собянина особое внимание в столице уделяется качеству строительства инфраструктурных объектов, обеспечивающих безопасность города и его жителей.
По словам председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) Антона Слободчикова, строительство двух пожарных депо на восемь машино-мест контролировалось инспекторами ведомства. За все время состоялось 20 выездных проверок, к которым привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз исследований и испытаний в строительстве. Специалисты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации.
Новые пожарные депо в ТиНАО позволяют значительно повысить оперативность реагирования специальных служб на чрезвычайные ситуации. На сегодня среднее время прибытия расчетов к месту пожара сократилось вдвое.