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В ТиНАО построили два новых пожарных депо

В ТиНАО возвели два современных пожарных депо на четыре машино-места каждое. Их построили по программе «Безопасный город», которая входит в Адресную инвестиционную программу города Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Здания новых пожарных отрядов появились в поселке Первомайское Филимонковского района и деревне Никульское в Щербинке. Их общая площадь составила 5,3 тысячи квадратных метров. Строительство объектов полностью завершено. Сейчас идет оформление разрешительной документации и установка оборудования. В этом году также было возведено здание пожарного отряда на два машино-места в деревне Рассудово района Бекасово. Таким образом, в 2024 году в ТиНАО появятся три здания пожарных отрядов на 10 машино-мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Все объекты оснастили учебно-тренировочными башнями со скалодромом, спортивными площадками, учебными пожарными гидрантами. Строители также построили здания газовых котельных и складов материалов. В каждом разместили помещения для пожарной техники и ее обслуживания, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, учебные классы, тренажерный зал, кабинет фельдшера с процедурной. К специальным объектам построили удобные подъездные автодороги.

«В ТиНАО сегодня строится еще два здания для пожарных отрядов в районе Коммунарка — в поселке Воскресенское и деревне Картмазово. Их возведение планируется завершить в 2025 году», — добавил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По поручению Сергея Собянина особое внимание в столице уделяется качеству строительства инфраструктурных объектов, обеспечивающих безопасность города и его жителей.

По словам председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) Антона Слободчикова, строительство двух пожарных депо на восемь машино-мест контролировалось инспекторами ведомства. За все время состоялось 20 выездных проверок, к которым привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз исследований и испытаний в строительстве. Специалисты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации.

Новые пожарные депо в ТиНАО позволяют значительно повысить оперативность реагирования специальных служб на чрезвычайные ситуации. На сегодня среднее время прибытия расчетов к месту пожара сократилось вдвое.

строительство