Встречи с писателями и поэтический марафон: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре в 2024 году

В предстоящие выходные жители Самарской области погрузятся в творческую атмосферу. Губерния примет участие в ежегодной акции «Ночь искусств». Программу вечера подготовили сразу несколько площадок. Мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Рассказываем, когда и где пройдет «Ночь искусств» в Самаре в 2024 году, какая планируется программа.
«Ночь искусств» в Самарской областной научной библиотеке в 2024 году.
Мероприятия в Самарской областной научной библиотеке начнутся уже 2 ноября. В 17.00 здесь состоится встреча с писательницей Аленой Даль, известной по своим книгам «Живые души» и «Жизнь начерно».
С 16.30 до 19.30 будет работать театральная мастерская «Весёлые побасенки: читаем и снимаем басни Ивана Крылова». А в 18.00 начнутся хореографические миниатюры с элементами мастер-класса по русскому танцу: от падеграса до кадрили. Участники не только разучат новые танцевальные элементы, но и узнают много нового о русской танцевальной культуре.
Помимо этого, посетители библиотеки увидят книжные выставки, встретятся с людьми из мира искусства, примут участие в мастер-классах.
«Ночь искусств» в Самарской областной библиотеке для молодежи в 2024 году.
Множество площадок будет работать и в областной библиотеке для молодежи. Литературное направление представит поэтический марафон «Страницы русской поэзии». Участники будут декламировать стихи классиков-юбиляров, также прозвучат и сочинения молодых авторов из числа участников творческого объединения «Мост».
А в окнах появятся герои книг — их представят в рамках арт-перфоманса. Волонтеры культуры покажут посетителям и прохожим образы персонажей из сочинений русских классиков.
В этот день в библиотеке также откроется выставка «Мелодия акварели» и пройдет мастер-класс «Душа России», в рамках которого участники научатся рисовать женский образ в национальном костюме.
Все мероприятия пройдут 3 ноября с 19.00 до 23.00.
«Ночь искусств» в Художественном музее в Самаре в 2024 году.
Вечером 3 ноября в Художественном музее откроется выставка «В кругу семьи», где будут представлены шедевры из коллекции музея. Здесь также пройдут мастер-классы и тематические активности.
«Ночь искусств» в музее им. Алабина в Самаре в 2024 году.
Музей Алабина порадует гостей авторской экскурсией Голубева Рудольфа по выставке «Самарский Катон против Пивного короля: или Челышов vs Вакано». Участники смогут познакомиться с жизнью и деятельностью, а также историей очного и заочного противостояния этих двух известных самарских деятелей.
Мероприятие пройдет 3 ноября с 18.00 до 20.00.
«Ночь искусств» в кинотеатре «Художественный» в Самаре в 2024 году.
Любители кино смогут провести «Ночь искусств» в кинотеатре «Художественный». Для них подготовили обширную программу, которая включает знакомство с классическими и новыми фильмами, арт-терапию, киноквиз, уникальные страницы истории самарского кинематографа, а также мистические загадки легендарного кинотеатра «Художественный».
А 3 ноября в 22.00 и 23.30 в кинотеатре пройдет экскурсия «Мистическая прогулка по старинному кинотеатру».
Другие события в «Ночь искусств» в Самаре в 2024 году.
Еще несколько площадок присоединятся к акции «Ночь искусств» в 2024 году.
3 ноября в Самарской филармонии состоится концерт финалистов Всероссийского проекта «Река талантов». Его представит Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством Народного артиста России Сергея Ролдугина. Начало — в 18.30.
4 ноября в 17.30 в театре драмы им. Горького состоится перформанс с участием артистов Наталии Прокопенко и Хамида Дышниева. Актеры исполнят песню из спектакля «Два благородных дона» перед началом спектакля «Вот так и живем».
Также 4 ноября самарском оперном театре пройдет показ оперы «Сон в летнюю ночь». Начало в 18.30.
А на Станкозаводе в этот день пройдет атмосферный спектакль «Обряд» уличного театра «Пластилиновый дождь», выставка АРТ100 произведений искусства членов «Союза художников России», именитых мастеров, а также молодых авторов в направлениях живопись, графика, керамика и инсталляция.