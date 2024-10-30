Встречи с писателями и поэтический марафон: как пройдет «Ночь искусств» в Самаре в 2024 году

С 16.30 до 19.30 будет работать театральная мастерская «Весёлые побасенки: читаем и снимаем басни Ивана Крылова». А в 18.00 начнутся хореографические миниатюры с элементами мастер-класса по русскому танцу: от падеграса до кадрили. Участники не только разучат новые танцевальные элементы, но и узнают много нового о русской танцевальной культуре.