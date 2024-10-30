Новые трамвайные остановки оборудовали в Новосибирске

На улице Дуси Ковальчук в Новосибирске оборудовали новые трамвайные остановки. Их введут в эксплуатацию 31 октября. Теперь посадку и высадку пассажиров трамвая № 14 будут производить на новых остановках.
— Вводятся в эксплуатацию трамвайные остановочные пункты «Городская больница», обустроенные отдельными площадками для посадки/высадки пассажиров (в прямом и обратном направлениях), расположенные в районе зданий № 398 и 191 на улице Дуси Ковальчук, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ранее стало известно, что на улице Мира возобновили трамвайное движение.