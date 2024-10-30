В Новосибирске восстановили теплоснабжение в некоторых жилых домах

Ранее компания и мэрия сообщили, что рано утром в среду аварийная ситуация на ПНС-5 в Новосибирске временно оставила без тепла 640 объектов в Заельцовском и части Калининского районов города, тепло в которые поступало от новосибирской ТЭЦ-4. Сообщалось, что в результате гидроудара порывы внутренних систем отопления произошли в 40 многоквартирных домах города. Работают ремонтные бригады.