В Новосибирске восстановили теплоснабжение в некоторых жилых домах

НОВОСИБИРСК, 30 окт — РИА Новости. «Сибирская генерирующая компания» уменьшила число отключенных от тепла после аварии жилых домов и соцобъектов, теперь их 607, сообщает новосибирский филиал СГК.
Ранее компания и мэрия сообщили, что рано утром в среду аварийная ситуация на ПНС-5 в Новосибирске временно оставила без тепла 640 объектов в Заельцовском и части Калининского районов города, тепло в которые поступало от новосибирской ТЭЦ-4. Сообщалось, что в результате гидроудара порывы внутренних систем отопления произошли в 40 многоквартирных домах города. Работают ремонтные бригады.
«После перевода части зданий на теплоснабжение от другого источника в зоне ограничения подачи тепла остается 607 объектов, из которых 442 жилых дома и 37 социальных объектов», — говорится в сообщении компании.
В филиале СГК уточнили, что к 15.00 (11.00 мск) удалось сузить контур отключения тепла: 29 жилых домов на улице Залесского и четыре круглосуточных лечебных учреждения, в том числе горбольницу, перевели на теплоснабжение от Новосибирской ТЭЦ-5 (ранее питались от ТЭЦ-4 через аварийную ПНС-5).
«В ближайшие пять часов планируем запустить ПНС-5 в работу, после чего начнется восстановление режима теплоснабжения», — добавили в СГК.
Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков ранее сообщал, что авария произошла по причине протечки насоса на повысительной насосной станции. Водой затопило ПНС-5, после чего замкнула электропроводка, остановились насосы, а резкое увеличение давления теплоносителя (гидроудар) привело к тому, что в некоторых жилых домах лопнули батареи.