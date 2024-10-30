Океанографы зафиксировали крупнейшее нападение трески на мойву

«Ученые обнаружили, что рыбы, которые собираются вместе, не обязательно выживают. В некоторых случаях, чем больше рыбы, тем большую цель она представляет для хищников. Это то, что недавно наблюдали океанографы Норвегии и Массачусетского технологического института, когда они исследовали полосу океана у побережья Норвегии в разгар сезона нереста мойвы — небольшой арктической рыбы размером с анчоуса. Береговая линия Норвегии также является остановкой для главного охотника на мойву — атлантической трески. Когда косяк мойвы образовал своего рода экологическую “горячую точку”, команда наблюдала, как отдельные особи трески начали группироваться вместе, образуя собственный огромный косяк. Роящаяся треска настигла мойву, быстро съев более 10 млн рыб, что, по оценкам, составляло более половины собранной добычи», — говорится на сайте.