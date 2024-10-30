Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске обнаружили фиктивного производителя молочной продукции

Нарушителя поймали специалисты Россельхознадзора и заблокировали информацию о нем в госсистеме «Меркурий».
Источник: Комсомольская правда

В Омской области нашли нарушителя в сфере изготовления молочной продукции. Правда, чисто формально, фактически это предприятие не существовало. Предприятие-призрак было занесено в информационную систему «Меркурий». С мая некая компания реализовывала поддельную продукцию под видом омской марки.

Компания «Спектр» выпустила более 195 тонн масла «Традиционное» и «Крестьянское», используя сырьё неизвестного происхождения, но подписывалось якобы предприятием, зарегистрированном в Омской области. Сама организация числилась в Нижнем Новгороде. Специалисты исключили виртуального производителя из базы данных и проводят изъятие продукции поставщика с магазинных полок страны.