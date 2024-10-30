В Омске обнаружили фиктивного производителя молочной продукции

Компания «Спектр» выпустила более 195 тонн масла «Традиционное» и «Крестьянское», используя сырьё неизвестного происхождения, но подписывалось якобы предприятием, зарегистрированном в Омской области. Сама организация числилась в Нижнем Новгороде. Специалисты исключили виртуального производителя из базы данных и проводят изъятие продукции поставщика с магазинных полок страны.