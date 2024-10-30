Стала известна полная программа Дня народного единства в Новосибирске

В День народного единства в Новосибирской области пройдет более 200 разных мероприятий. Об этом сообщили в министерстве культуры Новосибирской области.
Уже сейчас горожане могут посетить дефиле национальных костюмов народов России, открытые уроки в библиотеках, экскурсии, квесты и концерты.
В сам праздник, 4 ноября в концертном зале им. А. М. Каца пройдет большой фестиваль «Мы Россия — Мы вместе!», в котором:
С 10 утра будут работать различные интерактивные площадки, выставки, мастер-класс по народным молодецким играм.
В полдень начнется праздничный концерт с артистами региона и небольшим сюрпризом — флэшмобом.
А в 13−30 пройдет финальные показ дефиле национальных костюмов народов России.
Если же хочется прогуляться по городу, то можно всей семьей посетить кукольный спектакль, ритуал шаманизма или концерт с приглашенными гостями из Москвы и Словении.
В районах Новосибирской области пройдут концерты с участие местных артистов, а также квесты и фестивали.
С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте Министерства культуры.
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Валерия ПЛЮСНИНА.