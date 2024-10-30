Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна полная программа Дня народного единства в Новосибирске

Празднование уже стартовало.

В День народного единства в Новосибирской области пройдет более 200 разных мероприятий. Об этом сообщили в министерстве культуры Новосибирской области.

Уже сейчас горожане могут посетить дефиле национальных костюмов народов России, открытые уроки в библиотеках, экскурсии, квесты и концерты.

В сам праздник, 4 ноября в концертном зале им. А. М. Каца пройдет большой фестиваль «Мы Россия — Мы вместе!», в котором:

С 10 утра будут работать различные интерактивные площадки, выставки, мастер-класс по народным молодецким играм.

В полдень начнется праздничный концерт с артистами региона и небольшим сюрпризом — флэшмобом.

А в 13−30 пройдет финальные показ дефиле национальных костюмов народов России.

Если же хочется прогуляться по городу, то можно всей семьей посетить кукольный спектакль, ритуал шаманизма или концерт с приглашенными гостями из Москвы и Словении.

В районах Новосибирской области пройдут концерты с участие местных артистов, а также квесты и фестивали.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте Министерства культуры.

Ранее «Прецедент» писал, как новосибирцы почтили память жертв политических репрессий.

Валерия ПЛЮСНИНА.

праздники