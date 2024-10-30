Кинокритик Егиазарова назвала достоинством фильма «Александр Третий» разные взгляды

Премьера документально-игрового фильма «Александр Третий» от «НМГ Док» состоится 1 ноября в 16:55 на телеканале РЕН ТВ. Картина повествует о жизни великого российского императора. Он правил всего 13 лет, но за это время сделал Россию мощной экономической и промышленной державой и заставил весь мир считаться как с силой русского оружия, так и с силой русской дипломатии.