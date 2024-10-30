Кинокритик Егиазарова назвала достоинством фильма «Александр Третий» разные взгляды

«Очень много разных мнений об этой эпохе правления и об этой личности. Я думаю, что одного взгляда на эту тему точно не существует, поэтому документальные фильмы типа “Александра Третьего” предоставляют возможность рассмотреть эту личность под разным углом, предоставить площадку высказаться разным людям», — сказала она.
Также эксперт назвала интригующим сочетание различных жанров в современной документалистике, к примеру использование элементов реалити или триллера. Развитие документального кино в данном направлении, к которому относится и фильм «Александр Третий», Егиазарова назвала очень интересным.
Премьера документально-игрового фильма «Александр Третий» от «НМГ Док» состоится 1 ноября в 16:55 на телеканале РЕН ТВ. Картина повествует о жизни великого российского императора. Он правил всего 13 лет, но за это время сделал Россию мощной экономической и промышленной державой и заставил весь мир считаться как с силой русского оружия, так и с силой русской дипломатии.
Накануне, 29 октября, стало известно, что в фильме «Александр Третий» фотографии семьи российского императора удалось сделать цветными при помощи искусственного интеллекта. Как объяснил эксперт по нейросетям Никита Починок, ИИ может предсказать вероятные цвета снимка на основе обучения на больших наборах фото.
До этого, 28 октября, кинокритик Николай Никулин рассказал «Известиям» о применении особых выразительных средств в фильме «Александр Третий». Главными художественными приемами в данной исторической картине он назвал реконструкции событий с помощью массовки и введение харизматичного рассказчика, которым был выбран актер Михаил Горевой.
Документальный цикл «Великие» от «НМГ Док» посвящен правителям и ученым, самым значимым изобретениям и величайшим тайнам, связанным со знаковыми фигурами разных эпох. В рамках линейки «Великие» зритель также увидит документальные фильмы о российском императоре Петре I, князе Иване Калите, выдающихся ученых Константине Циолковском, Дмитрии Менделееве и Иване Павлове, об алхимике, враче и философе Парацельсе и о путешественнике Христофоре Колумбе.