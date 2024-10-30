В Арктике прогнозируют рост температуры до 10 градусов до конца XXI века

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Рост температуры в Арктике до конца XXI века может составить от 6 до 10 градусов, при этом станет короче зима, а в Мурманской и Архангельской областях исчезнет вечная мерзлота. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.
«Согласно исследованиям, проведенным учеными Института океанологии РАН и Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, температура западной части Российской Арктики с середины XX века повысилась на 2−4 градуса и к концу XXI века может увеличится еще на 6−10 градусов при дальнейшем росте выбросов парниковых газов. Проведенный анализ позволил сделать выводы о существенном изменении климата в изучаемом регионе, в частности, возросло количество выпадающих атмосферных осадков, и произошел ускоренный рост температуры. Причем в ближайшие 30 лет это потепление продолжится и составит 2−3 градуса в малой зависимости от сценария выбросов парниковых газов», — говорится в сообщении.
В ходе XIII Международной научно-практической конференции «Морские исследования и образование — Maresedu 2024» ученые отметили, что климат Арктики, проанализированный учеными за период с 1940 по 2099 годы, испытывает потепление на вековом масштабе. Данная тенденция наиболее заметна на севере исследуемого региона западной части российской Арктики. Так называемое «арктическое усиление» потепления проявляется в том, что температура в Арктике растет быстрее, чем в среднем на планете. В целом, увеличение температуры и влажности воздуха исследуемого региона привело к росту теплосодержания нижнего слоя атмосферы — увеличению его тепловой энергии.
«Исследованная пространственно-временная динамика роста температуры и влажности западной части Российской Арктики имеет тенденцию распространения с запада на восток, что можно объяснить усилением влияния Северной Атлантики на исследуемый регион, так называемой “атлантификацией”. При этом наиболее сильное увеличение температуры приповерхностного слоя воздуха наблюдалось в ноябре и апреле, что свидетельствует о произошедшем смещении границ сезонов — более позднем начале зимы и раннем ее завершении», — отметили в институте.
Климатические изменения и их последствия.
При этом исчезновение средних отрицательных температур воздуха на части исследуемого региона, обнаруженное во время исследования, является чрезвычайно важным фактом, поскольку означает фазовый переход, который станет причиной растепления вечномерзлых грунтов на всей территории Мурманской и Архангельской областей. В совокупности со значительным повышением средних температур растепление вечномерзлых грунтов изменит водный баланс многочисленных рек и озер исследуемого региона и усилит водоснежные потоки (разновидность селей) и оползни-сплывы. Подобные природные явления могут оказать негативное воздействие не только на транспортную инфраструктуру в исследуемом регионе, но и на инженерные сооружения, защита которых должна осуществляться темпами, опережающими потепление регионального климата, считают в институте.