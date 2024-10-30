В Арктике прогнозируют рост температуры до 10 градусов до конца XXI века

При этом исчезновение средних отрицательных температур воздуха на части исследуемого региона, обнаруженное во время исследования, является чрезвычайно важным фактом, поскольку означает фазовый переход, который станет причиной растепления вечномерзлых грунтов на всей территории Мурманской и Архангельской областей. В совокупности со значительным повышением средних температур растепление вечномерзлых грунтов изменит водный баланс многочисленных рек и озер исследуемого региона и усилит водоснежные потоки (разновидность селей) и оползни-сплывы. Подобные природные явления могут оказать негативное воздействие не только на транспортную инфраструктуру в исследуемом регионе, но и на инженерные сооружения, защита которых должна осуществляться темпами, опережающими потепление регионального климата, считают в институте.