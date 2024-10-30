В виниловом издании «CHROMAKOPIA» Tyler, the Creator появился Playboi Carti

В виниловой версии свежего альбома CHROMAKOPIA рэпера Tyler, the Creator оказался куплет хип-хоп-артиста Playboi Carti.
Читку исполнителя можно услышать в альтернативной записи композиции THOUGHT I WAS DEAD вместе с Schoolboy Q и Santigold. Недавно Tyler, the Creator выпустил клип на этот сингл.
Также на виниле CHROMAKOPIA есть дополнительный трек Mother. Пока не ясно, выйдут ли эксклюзивы на стримингах.
Ранее Тайлер объяснил, как стоит слушать его седьмой лонгплей: не отвлекаться, не читать тексты песен и т.д.